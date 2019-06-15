"Юнайтед" хочет купить Диопа
Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", который всерьез настроен приобрести талантливого игрока.
Диоп присоединился к "молотобойцам" лишь год назад из "Тулузы" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов. Исса великолепно адаптировался в английском футболе, сыграв 38 матчей во всех турнирах.
Когда в сентябре "красные дьяволы" потерпели поражение 3:1 на поле "Вест Хэма", экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил свое восхищение Диопом, назвав того "монстром, который доминирует в дуэлях".
Как стало известно Sky Sports, теперь "Юнайтед" вознамерился купить Иссу и готов предложить "молотобойцам" 45 миллионов фунтов плюс одного из своих игроков.
Однако "Вест Хэм" совершенно не заинтересован в продаже Диопа и даже не собирается рассматривать предложения менее 60 млн. фунтов.
По всей видимости, интерес "дьяволов" к Иссе обусловлен тем, что Харри Магуайр из "Лестера" и Калиду Кулибали из "Наполи" оказались слишком дороги. Впрочем, даже Диоп будет строить огромных денег для "Юнайтед".
15.06.2019 20:00
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Где скам там и развод, это уже синонимы.
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скам хотят развести все кому не лень
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Маур знает толк!
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За 45 скам может хуёв пососать.
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Фаны помойки ожидали Кулибали, Магуайра и прочих топариков(околотопариков).
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Байи диоп Бетонъ
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Вирджил взорвал трансферный рынок среди защитников, теперь более менее толковый защитник стоит огромных денег
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