"Юнайтед" хочет купить Диопа

Исса Диоп Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", который всерьез настроен приобрести талантливого игрока.

Диоп присоединился к "молотобойцам" лишь год назад из "Тулузы" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов. Исса великолепно адаптировался в английском футболе, сыграв 38 матчей во всех турнирах.

Когда в сентябре "красные дьяволы" потерпели поражение 3:1 на поле "Вест Хэма", экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил свое восхищение Диопом, назвав того "монстром, который доминирует в дуэлях".

Как стало известно Sky Sports, теперь "Юнайтед" вознамерился купить Иссу и готов предложить "молотобойцам" 45 миллионов фунтов плюс одного из своих игроков.

Однако "Вест Хэм" совершенно не заинтересован в продаже Диопа и даже не собирается рассматривать предложения менее 60 млн. фунтов.

По всей видимости, интерес "дьяволов" к Иссе обусловлен тем, что Харри Магуайр из "Лестера" и Калиду Кулибали из "Наполи" оказались слишком дороги. Впрочем, даже Диоп будет строить огромных денег для "Юнайтед".


Метки Вест Хэм, Диоп, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 646

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Последние комментарии:




  1. botan1k 15.06.2019 21:01 # botan1k
    Где скам там и развод, это уже синонимы.

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  2. blackdreamer 15.06.2019 20:46 # blackdreamer
    скам хотят развести все кому не лень

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  3. ivan-4milan 15.06.2019 20:30 # ivan-4milan
    Маур знает толк!

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  4. lahmatyj 15.06.2019 20:11 # lahmatyj
    За 45 скам может хуёв пососать.

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  5. tigerpool 15.06.2019 20:06 # tigerpool
    Фаны помойки ожидали Кулибали, Магуайра и прочих топариков(околотопариков).

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  6. quavo 15.06.2019 20:05 # quavo
    Байи диоп Бетонъ

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  7. espresso 15.06.2019 20:03 # espresso
    Вирджил взорвал трансферный рынок среди защитников, теперь более менее толковый защитник стоит огромных денег

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