"Борнмут" надеется заключить новый контракт с Фрэйзером

Райан Фрэйзер "Борнмут" прояснил ситуацию с будущим Райана Фрэйзера, подтвердив, что вингеру был предложен новый контракт.

В данный момент у Фрэйзера остается только 12 месяцев по действующему контракту, что — вкупе с блестящей игрой Райана в минувшем сезоне — привлекло к нему внимание больших клубов, включая "Арсенал".

В последнее время спекуляции относительно будущего 25-летнего игрока сборной Шотландии достигли такого градуса, что исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк выпустил официальное заявление по поводу этой ситуации.

"У Райана достаточно давно есть на руках предложение о новом контракте. В сентябре 2018 по просьбе представителя Райана переговоры были поставлены на паузу, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе".

"В это время я продолжал и продолжаю регулярно контактировать с представителем Райана, дав понять ему и самому игроку, что наше предложение о новом контракте остается в силе".

"Все довольно просто: Райан великолепный игрок и является важной частью нашей команды. Мы предвкушаем возвращение Райана в следующем месяце после заслуженного перерыва, чтобы он провел еще один выдающийся сезон за "Борнмут", — сообщил Блэйк.


Метки Борнмут, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 19:00

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  1. chelsiukpro 15.06.2019 20:22 # chelsiukpro
    Он сказал что хочет пойграть в топ клубе! Значит парень уже настройлся и врядли продлит.

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  2. kali-myrza 15.06.2019 19:11 # kali-myrza
    Зря надеются... всего год еще остался

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