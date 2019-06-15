"Борнмут" надеется заключить новый контракт с Фрэйзером

"Борнмут" прояснил ситуацию с будущим Райана Фрэйзера, подтвердив, что вингеру был предложен новый контракт.

В данный момент у Фрэйзера остается только 12 месяцев по действующему контракту, что — вкупе с блестящей игрой Райана в минувшем сезоне — привлекло к нему внимание больших клубов, включая "Арсенал".



В последнее время спекуляции относительно будущего 25-летнего игрока сборной Шотландии достигли такого градуса, что исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк выпустил официальное заявление по поводу этой ситуации.



"У Райана достаточно давно есть на руках предложение о новом контракте. В сентябре 2018 по просьбе представителя Райана переговоры были поставлены на паузу, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе".



"В это время я продолжал и продолжаю регулярно контактировать с представителем Райана, дав понять ему и самому игроку, что наше предложение о новом контракте остается в силе".



"Все довольно просто: Райан великолепный игрок и является важной частью нашей команды. Мы предвкушаем возвращение Райана в следующем месяце после заслуженного перерыва, чтобы он провел еще один выдающийся сезон за "Борнмут", — сообщил Блэйк.