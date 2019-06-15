"Реал Бетис" хочет от "Тоттенхэма" 70 млн. фунтов за Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо "Реал Бетис" готов отпустить полузащитника Джовани Ло Чельсо в "Тоттенхэм" только за 70 миллионов фунтов.

23-летний игрок сборной Аргентины может стать самой крупной покупкой "шпор" в это трансферное окно, но пока у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости Джовани.

Сам Ло Чельсо уже выразил желание поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино, тренирующим "Тоттенхэм", поэтому "Реал Бетис" не просит коллег из Лондона выплатить все 88 миллионов фунтов, что прописаны в качестве отступных в контракте Джовани.

"Реал Бетис" согласен на компенсацию в 70 млн. фунтов, но это и близко не устраивает "Тоттенхэм". Тем не менее, переговоры продолжаются, а "шпоры" оптимистично оценивают свои шансы заключить сделку, сообщает Sky Sports.


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 18:00

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  1. denired 15.06.2019 18:41 # denired
    Вот такие цены из за всяких трансферов аля Неймар, клубов МС, кого хотим того и купим и пох сколько денег.

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  2. januzaj00 15.06.2019 18:17 # januzaj00
    в ло 6:0льси его

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  3. ilovemanutd 15.06.2019 18:09 # ilovemanutd
    Ему самое место в Челси, какой нафиг Тоттенхем?

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