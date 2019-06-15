Дин Хендерсон хочет играть за "Юнайтед"

Голкипер Дин Хендерсон заявил о своих амбициях выступать за "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

За плечами у Хендерсона блестящий сезон в составе "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Дин помог "клинкам" пропустить меньше всех в Чемпионшипе и завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.



В данный момент Хендерсон готовится к Чемпионату Европы с молодежной сборной Англии, а по окончании турнира должен будет определиться со своим клубным будущим.



Воспитанника "красных дьяволов" связывают с возвращением в Шеффилд, однако вероятная продажа Давида Де Хеа может заставить "Юнайтед" сохранить 22-летнего голкипера у себя. В любом случае Дин не будет разрывать отношения с родным клубом.



"Это то, ради чего я работаю всю свою жизнь. Я не делаю секрета из того, что хочу играть за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии".



"Я просто должен продолжать упорно работать, не терять землю под ногами и продолжать ставить перед собой цели. Нет причин, которые бы могли этому помешать", — сообщил Хендерсон News and Star.