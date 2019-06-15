Дин Хендерсон хочет играть за "Юнайтед"

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон заявил о своих амбициях выступать за "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

За плечами у Хендерсона блестящий сезон в составе "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Дин помог "клинкам" пропустить меньше всех в Чемпионшипе и завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.

В данный момент Хендерсон готовится к Чемпионату Европы с молодежной сборной Англии, а по окончании турнира должен будет определиться со своим клубным будущим.

Воспитанника "красных дьяволов" связывают с возвращением в Шеффилд, однако вероятная продажа Давида Де Хеа может заставить "Юнайтед" сохранить 22-летнего голкипера у себя. В любом случае Дин не будет разрывать отношения с родным клубом.

"Это то, ради чего я работаю всю свою жизнь. Я не делаю секрета из того, что хочу играть за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии".

"Я просто должен продолжать упорно работать, не терять землю под ногами и продолжать ставить перед собой цели. Нет причин, которые бы могли этому помешать", — сообщил Хендерсон News and Star.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. ymto 15.06.2019 17:29 # ymto
    надо присмотреться к парнише, а то там в рамке решил человек, что стоит за бабки, а не за клуб...

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  2. kagawa 15.06.2019 17:18 # kagawa
    Плюсы:нравится его настрой.
    Минусы: все киперы-бриты в основном дауны к сожалению. Про этого ничего не известно пока.

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