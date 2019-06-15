"Вест Хэм" согласовал стоимость Макси Гомеса

Макси Гомес "Сельта" приняла предложение "Вест Хэма" в 29 миллионов фунтов о покупке нападающего Макси Гомеса.

Напомним, лишь накануне "молотобойцы" потратили 24 миллиона фунтов на полузащитника Пабло Форнальса, приглашенного из "Вильярреала".

Вероятно, Форнальс недолго пробудет вторым самым дорогим приобретением в истории "Вест Хэма", потому что лондонский клуб согласовал стоимость Гомеса, за которым охотился еще в январе.

Тем не менее, последнее словно будет за самим Макси, заполучить которого все еще надеется "Валенсия", сообщает Sky Sports.

С помощью покупки 22-летнего уругвайца, забившего 13 голов в минувшем розыгрыше Ла Лиги, "молотобойцы" надеются восполнить потерю Лукаса Переса и Энди Кэрролла, которые покинули клуб по окончании сезона.

Также Sky Sports сообщает, что "Вест Хэм" ожидает ответа на свое предложение в 13 млн. фунтов о покупке оборонительного полузащитника "Эйбара" Жоана Жордана.


Метки Вест Хэм, Гомес, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 16:00

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