"Вест Хэм" согласовал стоимость Макси Гомеса

"Сельта" приняла предложение "Вест Хэма" в 29 миллионов фунтов о покупке нападающего Макси Гомеса.

Напомним, лишь накануне "молотобойцы" потратили 24 миллиона фунтов на полузащитника Пабло Форнальса, приглашенного из "Вильярреала".



Вероятно, Форнальс недолго пробудет вторым самым дорогим приобретением в истории "Вест Хэма", потому что лондонский клуб согласовал стоимость Гомеса, за которым охотился еще в январе.



Тем не менее, последнее словно будет за самим Макси, заполучить которого все еще надеется "Валенсия", сообщает Sky Sports.



С помощью покупки 22-летнего уругвайца, забившего 13 голов в минувшем розыгрыше Ла Лиги, "молотобойцы" надеются восполнить потерю Лукаса Переса и Энди Кэрролла, которые покинули клуб по окончании сезона.



Также Sky Sports сообщает, что "Вест Хэм" ожидает ответа на свое предложение в 13 млн. фунтов о покупке оборонительного полузащитника "Эйбара" Жоана Жордана.