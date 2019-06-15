Жоржиньо рассказал, как его обворовывал агент

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал историю, как в юности его обворовывал собственный агент.

Несмотря на то, что Жоржиньо выступает за сборную Италии, по происхождению он является бразильцем.

В Европу Жоржиньо приехал 15-летним юношей и поначалу получал только 20 евро в неделю — как оказалось, почти всю зарплату полузащитника забирал его агент.

"Я играл на турнире в Бразилии, и там меня приметил агент. Он взял меня и других игроков в свою футбольную школу, которая находилась в 200 километрах от места, где мы тогда жили. Я провел там два года".

"Идея состояла в том, что он ищет игроков, а тех, кто по его мнению достаточно хорош, он забирал в Италию. Это произошло и со мной, когда мне было 15. Он организовал для меня просмотр в академии "Вероны", и они взяли меня".

"Поскольку в то время "Верона" не выступала в Серии А, у них не было юношеской команды, поэтому я играл за местную юношескую команду под названием "Берретти". Они выступали в Серии C1/C2. Я провел там два года".

"Когда я играл за "Берретти", я познакомился с другим бразильцем по имени Рафаэл, который был голкипером. Мы с ним подружились. Он спрашивал, как мои дела, как долго я там нахожусь, а я сказал ему, что живу на 20 евро в неделю".

"Он сказал: "Постой, здесь что-то не так". Он кое у кого поспрашивал, и оказалось, что мой агент забирал мои деньги, а я ничего не знал об этом".

"В тот момент я был готов сдаться. Я был совершенно опустошен. Я был сыт по горло. Я со слезами позвонил домой и сказал своей маме, что хочу вернуться домой и больше не хочу играть в футбол".

"Но она сказала: "Даже не думай об этом". Ты так близок, ты находишься там уже несколько лет, я не пущу тебя на порог дома. Ты должен остаться там и держаться". Поэтому я остался", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Челси".

Добавим, что впоследствии Жоржиньо пробился в первую команду "Вероны", откуда перешел в "Наполи", в 2014 году, а прошлым летом присоединился к "Челси".


Метки Верона, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1585

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  1. mancunia-planet 15.06.2019 16:10 # mancunia-planet
    В МЮ его

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  2. chebrec 15.06.2019 16:05 # chebrec
    Крыса мля

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  3. ilovemanutd 15.06.2019 15:55 # ilovemanutd
    Украл голевые передачи

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  4. fc-oil 15.06.2019 15:25 # fc-oil
    Школьные годы Мино Райолы

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  5. raimbek1 15.06.2019 15:21 # raimbek1
    Лох как и все пенсы

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  6. maxat1988 15.06.2019 15:10 # maxat1988
    вот так вот так

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  7. mr-s1n1st3r 15.06.2019 15:10 # mr-s1n1st3r
    Говноеда обворовали.

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  8. jayspearingagent 15.06.2019 15:04 # jayspearingagent
    Не понял, как как обворовывал?

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