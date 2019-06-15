Жоржиньо рассказал, как его обворовывал агент

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал историю, как в юности его обворовывал собственный агент.

Несмотря на то, что Жоржиньо выступает за сборную Италии, по происхождению он является бразильцем.



В Европу Жоржиньо приехал 15-летним юношей и поначалу получал только 20 евро в неделю — как оказалось, почти всю зарплату полузащитника забирал его агент.



"Я играл на турнире в Бразилии, и там меня приметил агент. Он взял меня и других игроков в свою футбольную школу, которая находилась в 200 километрах от места, где мы тогда жили. Я провел там два года".



"Идея состояла в том, что он ищет игроков, а тех, кто по его мнению достаточно хорош, он забирал в Италию. Это произошло и со мной, когда мне было 15. Он организовал для меня просмотр в академии "Вероны", и они взяли меня".



"Поскольку в то время "Верона" не выступала в Серии А, у них не было юношеской команды, поэтому я играл за местную юношескую команду под названием "Берретти". Они выступали в Серии C1/C2. Я провел там два года".



"Когда я играл за "Берретти", я познакомился с другим бразильцем по имени Рафаэл, который был голкипером. Мы с ним подружились. Он спрашивал, как мои дела, как долго я там нахожусь, а я сказал ему, что живу на 20 евро в неделю".



"Он сказал: "Постой, здесь что-то не так". Он кое у кого поспрашивал, и оказалось, что мой агент забирал мои деньги, а я ничего не знал об этом".



"В тот момент я был готов сдаться. Я был совершенно опустошен. Я был сыт по горло. Я со слезами позвонил домой и сказал своей маме, что хочу вернуться домой и больше не хочу играть в футбол".



"Но она сказала: "Даже не думай об этом". Ты так близок, ты находишься там уже несколько лет, я не пущу тебя на порог дома. Ты должен остаться там и держаться". Поэтому я остался", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Челси".



Добавим, что впоследствии Жоржиньо пробился в первую команду "Вероны", откуда перешел в "Наполи", в 2014 году, а прошлым летом присоединился к "Челси".