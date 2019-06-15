Ван Дейк: "Ливерпуль" жаждет развить свой успех"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что победа в Лиге Чемпионов только пробудила аппетит у его команды.
Две недели назад Ван Дейк вместе со своими партнерами по "Ливерпулю" отпраздновал победу в финальном матче Лиги Чемпионов над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.
Таким образом, "красные" завоевали свой первый трофей при Юргене Клоппе и получили свою награду за блестящий сезон. Но Ван Дейку этого мало.
"У меня было несколько дней, чтобы осмыслить этот невероятный сезон. Мы в "Ливерпуле" добились огромного успеха как команда, и я горжусь быть частью такого невероятного клуба с таким коллективом игроков. Стать европейскими чемпионам — это исполнение мечты!"
"Все мы голодны до того, чтобы развить успех, и мы продолжим стараться изо всех сил, чтобы обеспечить это. Также я в восторге от перспектив своей национальной команды, мы постараемся использовать то, что сделали в этом многообещающем сезоне".
"Спасибо всем вам за поддержку на протяжении последних месяцев. Увидимся снова после каникул!" — цитирует Ван Дейка Evening Standard.
15.06.2019 14:00
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