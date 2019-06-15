Агент Ловрена отправился на переговоры с "Миланом"
Агент защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена вылетел в Италию на переговоры с "Миланом".
В минувшем сезоне собственные проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе позволили Ловрену сыграть только 18 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "красные" не будут препятствовать уходу 29-летнего хорвата, но хотят за него компенсацию минимум в 25 миллионов фунтов.
Эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Милана", который уже установил контакт с "Ливерпулем", а в минувшую пятницу принял у себя агента Ловрена, о чем сообщает Milan News.
Также сообщается, что Деян находит заманчивым вариант с переездом в Серию А, даже несмотря на то, что "россонери" не попали в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
15.06.2019 13:00
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Все Клопп в Чемпионшип собрался.
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господь любит нас
уходит морена
купят это дно еще
осталось усыпить лолану
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жалко терять топаря, но он не молодеет:(
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Пусть остается в Лузерпуле, это днище должно играть в играть в середняке
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Значит готовят покупку ЦЗ...
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Купили за 20, продаем за 25. Ну что бизнескар
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