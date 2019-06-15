Агент Ловрена отправился на переговоры с "Миланом"

Деян Ловрен Агент защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена вылетел в Италию на переговоры с "Миланом".

В минувшем сезоне собственные проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе позволили Ловрену сыграть только 18 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "красные" не будут препятствовать уходу 29-летнего хорвата, но хотят за него компенсацию минимум в 25 миллионов фунтов.

Эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Милана", который уже установил контакт с "Ливерпулем", а в минувшую пятницу принял у себя агента Ловрена, о чем сообщает Milan News.

Также сообщается, что Деян находит заманчивым вариант с переездом в Серию А, даже несмотря на то, что "россонери" не попали в Лигу Чемпионов на будущий сезон.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Милан

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 621

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  1. ivan-4milan 15.06.2019 13:48 # ivan-4milan
    Все Клопп в Чемпионшип собрался.

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  2. blackdreamer 15.06.2019 13:19 # blackdreamer
    господь любит нас
    уходит морена
    купят это дно еще
    осталось усыпить лолану

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  3. alexomck 15.06.2019 13:12 # alexomck
    жалко терять топаря, но он не молодеет:(

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  4. raimbek1 15.06.2019 13:10 # raimbek1
    Пусть остается в Лузерпуле, это днище должно играть в играть в середняке

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  5. only--liverpool 15.06.2019 13:09 # only--liverpool
    Значит готовят покупку ЦЗ...

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  6. tigerpool 15.06.2019 13:09 # tigerpool
    Купили за 20, продаем за 25. Ну что бизнескар

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