Агент Ловрена отправился на переговоры с "Миланом"

Агент защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена вылетел в Италию на переговоры с "Миланом".

В минувшем сезоне собственные проблемы со здоровьем и высокая конкуренция за место в составе позволили Ловрену сыграть только 18 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах.



Ранее на текущей неделе стало известно, что "красные" не будут препятствовать уходу 29-летнего хорвата, но хотят за него компенсацию минимум в 25 миллионов фунтов.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Милана", который уже установил контакт с "Ливерпулем", а в минувшую пятницу принял у себя агента Ловрена, о чем сообщает Milan News.



Также сообщается, что Деян находит заманчивым вариант с переездом в Серию А, даже несмотря на то, что "россонери" не попали в Лигу Чемпионов на будущий сезон.