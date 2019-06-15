Деннис Прат открыт к переходу в "Арсенал"

Агент полузащитника "Сампдории" Денниса Прата, которым интересуется "Арсенал", подтвердил готовность своего клиента уйти на повышение.

После своего трансфера из "Андерлехта" в 2016 году Прат провел более 100 матчей за "Сампдорию", успев поиграть в том числе и с Лукасом Торрейрой, которого "канониры" приобрели год назад у итальянского клуба.



Согласно слухам, теперь "Арсенал" пытается купить у "Сампдории" Прата и защитника Йоакима Андерсена. Также Денниса сватают в "Милан", и агент Мартин Риха допускает, что 25-летний бельгиец сменит клуб этим летом.



"Милан" — это важный бренд, громкое имя. Но есть и другие клубы, которые хотят его купить — особенно за рубежом, они уже обозначили свой интерес. Сейчас я больше не могу ничего сказать. Думаю, вы меня поймете".



"Деннис — футболист без слабых мест, и он готов перейти в большой клуб. Есть много заинтересованных клубов, и в следующие несколько недель все прояснится", — сообщил Риха Calcio Mercato.