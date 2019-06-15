"Арсеналу" нужно выбрать между Карраско и Фрэйзером

Ограниченный трансферный бюджет заставляет "Арсенал" сделать выбор между вингерами Янником Карраско из "Далянь Ифан" и Райаном Фрэйзером из "Борнмута".

Как известно, Карраско не делает секрета из своего желания покинуть Китай. "Канониры" охотятся за Янником с января и сейчас, наконец, имеют возможность его приобрести за 25 миллионов фунтов.



Однако непопадание в Лигу Чемпионов и, как следствие, сильно ограниченный трансферный бюджет означает, что "Арсенал" может позволить себе пригласить лишь одного игрока такого плана.



Альтернатива Карраско в лице Фрэйзера выглядит не менее привлекательно. Райан уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, а в минувшем сезоне сделал 14 результативных передач, став вторым лучшим ассистентом дивизиона после Эдена Азара.



К этим 14 результативным передачам 25-летний шотландец добавил семь голов, проведя свой лучший сезон в карьере.



В данный момент "Арсенал" еще не выходил на контакт с "Борнмутом" или Фрэйзером, продолжая размышлять, как лучше потратить свои 45 млн. фунтов этим летом.