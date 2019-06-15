Чеферин: "Английские клубы постоянно жалуются"

Александер Чеферин Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал английские клубы за постоянные жалобы.

Как известно, в этом сезоне оба финала европейских турниров — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — были чисто английскими.

Финал между "Арсеналом" и "Челси" в Баку был омрачен скандалом вокруг армянского плеймейкера "канониров" Генриха Мхитаряна. А со стороны "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" звучали жалобы по поводу квот на билеты в Мадриде. Такое поведение английских клубов вызывает раздражение у Чеферина.

"76 процентов европейских Федераций поддержали меня на моих первых выборах президента УЕФА, но только не Англия. Англия поддержала другого кандидата".

"Где есть английские клубы, там есть жалобы. Они сошли с ума! Это не помогает им становиться популярнее в европейском футболе. Если кто-нибудь спросит меня, почему мы играли в Баку, я отвечу: "Там живу люди. Хомо Сапиенс живут там".

"Местным жителям пришлось смотреть матч в 11 часов вечера из-за разницы в часовых поясах, но никто не жаловался".

"Если бы две азербайджанские команды встречались в Лондоне, никто бы не жаловался. Они приехали бы и сыграли без каких-либо проблем. Мы еще полтора года назад решили сыграть в Баку, где есть современный стадион на 70 тысяч зрителей. Кажется, в Англии только один стадион больше".

"Вам нужно посмотреть, как были рады люди, когда к ним приехали эти суперзвезды. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии".

"Что касается финала Лиги Чемпионов, то мне кажется, что теперь мы должны играть такие финалы на более вместительных стадионах — даже если это будут одни и те же четыре-пять мест".

"У нас в Мадриде было 62 тысячи билетов при 980 тысячах заявок. Если бы мы сыграли, к примеру, на "Уэмбли", то имели бы на 30 тысяч билетов больше".

"Возможно, матчи самого, самого, самого высокого уровня нужно играть только на первоклассных площадках. Но в Лиге Европе мы должны делиться с другими людьми, которые любят футбол", — цитирует Чеферина Daily Mail.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА, Чеферин

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 10:00

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  1. ilovemanutd 15.06.2019 11:16 # ilovemanutd
    Ахахах, жалуется на то, что другие жалуются

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  2. contrario 15.06.2019 11:05 # contrario
    цепной пёс семейства Аньелли, слава богу эту семейку выкинули из кабинетного решалова Формулы 1 вместе с Берни

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  3. ganinilyha 15.06.2019 10:34 # ganinilyha
    Лучше Реал проверь на ффп

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  4. farot 15.06.2019 10:25 # farot
    то ли дело Реал. Молча заносит бабки куда надо и спокойно выигрывает

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  5. mancunia-planet 15.06.2019 10:15 # mancunia-planet
    Да, в Англии только один больше, и конечно это стадион лучшего клуба страны, земли и галактики - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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  6. lampard78 15.06.2019 10:14 # lampard78
    "76 процентов европейских Федераций поддержали меня на моих первых выборах президента УЕФА, но только не Англия. Англия поддержала другого кандидата" - а что, нельщя было? Выглядит просто мстительнтй обиженкой, обычная ублюдина для уефа/фифа.

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  7. chr1s8rown 15.06.2019 10:07 # chr1s8rown
    Прав мужик . Эти гей клубы из лондона вечно ноют.
    Ты ж нахуй знал что финал будет в баку. Самоликвидирововался б чем позорится

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  8. lampard78 15.06.2019 10:06 # lampard78
    "Если бы две азербайджанские команды встречались в Лондоне.." - похоже он там жёстко на наркоте сидит.

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