Чеферин: "Английские клубы постоянно жалуются"
Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал английские клубы за постоянные жалобы.
Как известно, в этом сезоне оба финала европейских турниров — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — были чисто английскими.
Финал между "Арсеналом" и "Челси" в Баку был омрачен скандалом вокруг армянского плеймейкера "канониров" Генриха Мхитаряна. А со стороны "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" звучали жалобы по поводу квот на билеты в Мадриде. Такое поведение английских клубов вызывает раздражение у Чеферина.
"76 процентов европейских Федераций поддержали меня на моих первых выборах президента УЕФА, но только не Англия. Англия поддержала другого кандидата".
"Где есть английские клубы, там есть жалобы. Они сошли с ума! Это не помогает им становиться популярнее в европейском футболе. Если кто-нибудь спросит меня, почему мы играли в Баку, я отвечу: "Там живу люди. Хомо Сапиенс живут там".
"Местным жителям пришлось смотреть матч в 11 часов вечера из-за разницы в часовых поясах, но никто не жаловался".
"Если бы две азербайджанские команды встречались в Лондоне, никто бы не жаловался. Они приехали бы и сыграли без каких-либо проблем. Мы еще полтора года назад решили сыграть в Баку, где есть современный стадион на 70 тысяч зрителей. Кажется, в Англии только один стадион больше".
"Вам нужно посмотреть, как были рады люди, когда к ним приехали эти суперзвезды. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии".
"Что касается финала Лиги Чемпионов, то мне кажется, что теперь мы должны играть такие финалы на более вместительных стадионах — даже если это будут одни и те же четыре-пять мест".
"У нас в Мадриде было 62 тысячи билетов при 980 тысячах заявок. Если бы мы сыграли, к примеру, на "Уэмбли", то имели бы на 30 тысяч билетов больше".
"Возможно, матчи самого, самого, самого высокого уровня нужно играть только на первоклассных площадках. Но в Лиге Европе мы должны делиться с другими людьми, которые любят футбол", — цитирует Чеферина Daily Mail.
15.06.2019 10:00
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Последние комментарии:
Ахахах, жалуется на то, что другие жалуются
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цепной пёс семейства Аньелли, слава богу эту семейку выкинули из кабинетного решалова Формулы 1 вместе с Берни
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Лучше Реал проверь на ффп
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то ли дело Реал. Молча заносит бабки куда надо и спокойно выигрывает
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Да, в Англии только один больше, и конечно это стадион лучшего клуба страны, земли и галактики - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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"76 процентов европейских Федераций поддержали меня на моих первых выборах президента УЕФА, но только не Англия. Англия поддержала другого кандидата" - а что, нельщя было? Выглядит просто мстительнтй обиженкой, обычная ублюдина для уефа/фифа.
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Прав мужик . Эти гей клубы из лондона вечно ноют.
Ты ж нахуй знал что финал будет в баку. Самоликвидирововался б чем позорится
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"Если бы две азербайджанские команды встречались в Лондоне.." - похоже он там жёстко на наркоте сидит.
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