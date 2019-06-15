Чеферин: "Английские клубы постоянно жалуются"

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал английские клубы за постоянные жалобы.

Как известно, в этом сезоне оба финала европейских турниров — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — были чисто английскими.



Финал между "Арсеналом" и "Челси" в Баку был омрачен скандалом вокруг армянского плеймейкера "канониров" Генриха Мхитаряна. А со стороны "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" звучали жалобы по поводу квот на билеты в Мадриде. Такое поведение английских клубов вызывает раздражение у Чеферина.



"76 процентов европейских Федераций поддержали меня на моих первых выборах президента УЕФА, но только не Англия. Англия поддержала другого кандидата".



"Где есть английские клубы, там есть жалобы. Они сошли с ума! Это не помогает им становиться популярнее в европейском футболе. Если кто-нибудь спросит меня, почему мы играли в Баку, я отвечу: "Там живу люди. Хомо Сапиенс живут там".



"Местным жителям пришлось смотреть матч в 11 часов вечера из-за разницы в часовых поясах, но никто не жаловался".



"Если бы две азербайджанские команды встречались в Лондоне, никто бы не жаловался. Они приехали бы и сыграли без каких-либо проблем. Мы еще полтора года назад решили сыграть в Баку, где есть современный стадион на 70 тысяч зрителей. Кажется, в Англии только один стадион больше".



"Вам нужно посмотреть, как были рады люди, когда к ним приехали эти суперзвезды. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии".



"Что касается финала Лиги Чемпионов, то мне кажется, что теперь мы должны играть такие финалы на более вместительных стадионах — даже если это будут одни и те же четыре-пять мест".



"У нас в Мадриде было 62 тысячи билетов при 980 тысячах заявок. Если бы мы сыграли, к примеру, на "Уэмбли", то имели бы на 30 тысяч билетов больше".



"Возможно, матчи самого, самого, самого высокого уровня нужно играть только на первоклассных площадках. Но в Лиге Европе мы должны делиться с другими людьми, которые любят футбол", — цитирует Чеферина Daily Mail.