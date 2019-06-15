Суарес рассказал, что "Барселона" была шокирована поражением от "Ливерпуля"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что его команда была абсолютно уверена в своем успехе перед ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Проиграв первый матч на "Ноу Камп" со счетом 3:0, "красные" оказались на пороге выбывания из турнира, однако впечатляющий камбэк в ответной встрече (4:0) позволил им вырвать путевку в финал, чтобы затем выиграть его.



По словам Суареса, результат матча на "Энфилде" стал настоящим шоком для него и его партнеров по команде. "Барселона" оказалась застигнута врасплох напором "Ливерпуля".



"Эти дни после возвращения в Барселону были худшими моментами моей жизни и карьеры наравне с Чемпионатом Мира 2014 года. Я хотел исчезнуть из этого мира".



"Я не хотел возить детей в школу, и каждый видел, что я чувствую себя очень плохо. Несколько дней я не хотел ничего делать. Это были очень сложные моменты".



"Я не ожидал того результата, потому что мы — "Барселона", и мы надеялись, что у нас будут два-три шанса забить еще. Однако мы стали нервничать, делать глупые и неточные пасы, не показали правильного настроя".



"После первого пропущенного гола мы не знали, как на это реагировать. Мы поняли, что очень ошиблись. После матча никто в раздевалке не мог ничего сказать — были лишь грусть, горечь и разочарование, потому что мы понимали, что испортили впечатление о себе", — сообщил Суарес Fox Sports.