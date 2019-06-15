Суарес рассказал, что "Барселона" была шокирована поражением от "Ливерпуля"

Луис Суарес Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что его команда была абсолютно уверена в своем успехе перед ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Проиграв первый матч на "Ноу Камп" со счетом 3:0, "красные" оказались на пороге выбывания из турнира, однако впечатляющий камбэк в ответной встрече (4:0) позволил им вырвать путевку в финал, чтобы затем выиграть его.

По словам Суареса, результат матча на "Энфилде" стал настоящим шоком для него и его партнеров по команде. "Барселона" оказалась застигнута врасплох напором "Ливерпуля".

"Эти дни после возвращения в Барселону были худшими моментами моей жизни и карьеры наравне с Чемпионатом Мира 2014 года. Я хотел исчезнуть из этого мира".

"Я не хотел возить детей в школу, и каждый видел, что я чувствую себя очень плохо. Несколько дней я не хотел ничего делать. Это были очень сложные моменты".

"Я не ожидал того результата, потому что мы — "Барселона", и мы надеялись, что у нас будут два-три шанса забить еще. Однако мы стали нервничать, делать глупые и неточные пасы, не показали правильного настроя".

"После первого пропущенного гола мы не знали, как на это реагировать. Мы поняли, что очень ошиблись. После матча никто в раздевалке не мог ничего сказать — были лишь грусть, горечь и разочарование, потому что мы понимали, что испортили впечатление о себе", — сообщил Суарес Fox Sports.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2215

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  1. only--liverpool 15.06.2019 11:03 # only--liverpool
    Шлюша маму рот ебал...

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  2. liverpool1892est 15.06.2019 10:44 # liverpool1892est
    Миха давай статью,что там чувствовал Коутиньо:)

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  3. liverpool1892est 15.06.2019 10:42 # liverpool1892est
    Обожаю Суареса и Торреса...на них у меня никогда не поднимется рука кинуть вброс высера

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  4. osivori 15.06.2019 10:31 # osivori
    ага, еще не то будет, клопп еще не раз будет барсиков нагибать, а вообще не надо было прыгать и с ума сходить после забитого мяча в первом матче

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  5. better80 15.06.2019 10:08 # better80
    Не надо плакать..

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  6. lfc-krr 15.06.2019 09:27 # lfc-krr
    Барса уже не та! А Ливерпуль тот!

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  7. slash-lfc 15.06.2019 09:24 # slash-lfc
    Как обычно футбол наказывает. Луиску в ЛФК на сезон/другой.

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  8. liverbro 15.06.2019 09:17 # liverbro
    Понимаю чувства Луиза,но сами виноваты.его лучшая игра была в Ливерпуле

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  9. iceteam 15.06.2019 09:02 # iceteam
    Интересно, хоть один адекватный фанат Ливерпуля, отпишется под этой новостью?)

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