Лэмпард хочет сделать Дрогба своим помощником в "Челси"

Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард уже задумывается о том, кто войдет в его тренерский штаб в "Челси".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" согласились отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, уладив с "Ювентусом" вопрос о компенсации.

Официальное подтверждение этому должно поступить, как только "синие" окончательно определятся с заменой для Сарри. Абсолютным фаворитом на эту роль остается Лэмпард, несмотря на всего один год в тренерской профессии.

По информации The Sun, 40-летний англичанин уже успел побеседовать с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, дав свое согласие вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Теперь "Челси" должен договориться с "Дерби" о компенсации за Лэмпарда, а сам Фрэнк — определить, кто будет ему ассистировать в Лондоне.

Ожидается, что Лэмпард откажется от услуг Джанфранко Дзолы, который был ассистентом Сарри, и заберет из "Дерби" своего верного помощника Джоди Морриса.

Также Лэмпард задумывается о том, чтобы пригласить в свой штаб бывших игроков Шея Гивена и Дидье Дрогба — на роли тренера вратарей и тренера нападающих, соответственно.

Помимо Дзолы, не найдется места в штабе Лэмпарда и Джону Терри, еще одной легенде "Челси". Экс-капитан "синих" продолжит трудиться ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле", которая пробилась в Премьер-Лигу на будущий сезон.


Метки Гивен, Дерби, Дрогба, Лэмпард, Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 08:00

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  1. ivan-4milan 15.06.2019 08:10 # ivan-4milan
    Ну прям в гостях у сказки. Гвардиоле пора сматывать удочки и ехать покорять Китай.

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