Лэмпард хочет сделать Дрогба своим помощником в "Челси"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард уже задумывается о том, кто войдет в его тренерский штаб в "Челси".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" согласились отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, уладив с "Ювентусом" вопрос о компенсации.



Официальное подтверждение этому должно поступить, как только "синие" окончательно определятся с заменой для Сарри. Абсолютным фаворитом на эту роль остается Лэмпард, несмотря на всего один год в тренерской профессии.



По информации The Sun, 40-летний англичанин уже успел побеседовать с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, дав свое согласие вернуться на "Стэмфорд Бридж".



Теперь "Челси" должен договориться с "Дерби" о компенсации за Лэмпарда, а сам Фрэнк — определить, кто будет ему ассистировать в Лондоне.



Ожидается, что Лэмпард откажется от услуг Джанфранко Дзолы, который был ассистентом Сарри, и заберет из "Дерби" своего верного помощника Джоди Морриса.



Также Лэмпард задумывается о том, чтобы пригласить в свой штаб бывших игроков Шея Гивена и Дидье Дрогба — на роли тренера вратарей и тренера нападающих, соответственно.



Помимо Дзолы, не найдется места в штабе Лэмпарда и Джону Терри, еще одной легенде "Челси". Экс-капитан "синих" продолжит трудиться ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле", которая пробилась в Премьер-Лигу на будущий сезон.