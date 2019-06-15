Лэмпард хочет сделать Дрогба своим помощником в "Челси"
Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард уже задумывается о том, кто войдет в его тренерский штаб в "Челси".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" согласились отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, уладив с "Ювентусом" вопрос о компенсации.
Официальное подтверждение этому должно поступить, как только "синие" окончательно определятся с заменой для Сарри. Абсолютным фаворитом на эту роль остается Лэмпард, несмотря на всего один год в тренерской профессии.
По информации The Sun, 40-летний англичанин уже успел побеседовать с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, дав свое согласие вернуться на "Стэмфорд Бридж".
Теперь "Челси" должен договориться с "Дерби" о компенсации за Лэмпарда, а сам Фрэнк — определить, кто будет ему ассистировать в Лондоне.
Ожидается, что Лэмпард откажется от услуг Джанфранко Дзолы, который был ассистентом Сарри, и заберет из "Дерби" своего верного помощника Джоди Морриса.
Также Лэмпард задумывается о том, чтобы пригласить в свой штаб бывших игроков Шея Гивена и Дидье Дрогба — на роли тренера вратарей и тренера нападающих, соответственно.
Помимо Дзолы, не найдется места в штабе Лэмпарда и Джону Терри, еще одной легенде "Челси". Экс-капитан "синих" продолжит трудиться ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле", которая пробилась в Премьер-Лигу на будущий сезон.
15.06.2019 08:00
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Ну прям в гостях у сказки. Гвардиоле пора сматывать удочки и ехать покорять Китай.
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