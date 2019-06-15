Виллиан близок к новому контракту с "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан находится на пороге подписания нового двухлетнего контракта со своим клубом.

Из-за трансферного запрета боссы лондонского клуба были вынуждены отказаться от своей политики по продлению сотрудничества с возрастными игроками.



Если прежде футболисты старше 30 лет могли рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев, и так сезон за сезоном, то 32-летний защитник Давид Луис стал первым, с кем на "Стэмфорд Бридж" продлили контракт на более длительный срок.



Теперь по стопам своего партнера по сборной Бразилии должен пойти и 30-летний Виллиан, утверждает The Sun.



Действующее соглашение Виллиана истекает уже в следующем году, однако "синие" ожидают в скором времени связать будущее вингера до июня 2021, положив конец слухам, сватающим бразильца в "Барселону".



Добавим, что Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, за это время выиграв два титул Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.