Виллиан близок к новому контракту с "Челси"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан находится на пороге подписания нового двухлетнего контракта со своим клубом.

Из-за трансферного запрета боссы лондонского клуба были вынуждены отказаться от своей политики по продлению сотрудничества с возрастными игроками.

Если прежде футболисты старше 30 лет могли рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев, и так сезон за сезоном, то 32-летний защитник Давид Луис стал первым, с кем на "Стэмфорд Бридж" продлили контракт на более длительный срок.

Теперь по стопам своего партнера по сборной Бразилии должен пойти и 30-летний Виллиан, утверждает The Sun.

Действующее соглашение Виллиана истекает уже в следующем году, однако "синие" ожидают в скором времени связать будущее вингера до июня 2021, положив конец слухам, сватающим бразильца в "Барселону".

Добавим, что Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, за это время выиграв два титул Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 07:00

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  1. stamford-bridge 15.06.2019 08:01 # stamford-bridge
    ну 6ля, надеюсь зе сан пи3дит, я понимаю что бан и т.д., но наxyя до 2021 года то?

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  2. ganinilyha 15.06.2019 08:01 # ganinilyha
    Тогда может и меня подпишете? Я тоже могу сидеть на банке, ну и побегаю может минут 10 если чё

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