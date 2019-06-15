Погба хочет только в "Реал"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Реал" этим летом и другие варианты не рассматривает.

Напомним, Погба принялся заигрывать с "Реалом" еще во время весеннего международного перерыв, когда признался в симпатиях к Королевскому клубу и его главному тренеру Зинедину Зидану.

Эти симпатии взаимны. Как сообщает Marca, Зидан отчаянно жаждет заполучить Погба в свою команду, несмотря на то, что "Реал" потратил уже под 300 миллионов фунтов на новичков этим летом.

По информации испанского издания, на "Олд Траффорд" хотели бы сохранить Погба, ведь Поль все еще достаточно молод и является одним из немногих в команде Оле Гуннара Сульшера, способных претендовать на звание игрока топ-уровня.

Однако "Юнайтед" тоже собирается крупно потратиться на трансферном рынке, а непопадание в Лигу Чемпионов обязывает "красных дьяволов" искать возможность отбить часть этих трат.

Эта сага должна получить развитие, как только агент 26-летнего француза Мино Райола, с которого на днях была снята дисквалификация, уладит вопрос с будущим другого своего клиента в лице Маттейса Де Лигта. Подыскав новый клуб для защитника "Аякса", итальянец сможет заняться будущим Погба.

Погба также сватают в "Ювентус", чьей спортивный директор Фабио Паратичи на этой неделе летал в Лондон и встречался с представителями "Юнайтед", и ПСЖ, который внимательно следит за соотечественником, однако сам Поль решил, что хочет перейти только в "Реал".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 06:05

Количество просмотров Просмотров: 1263

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ymto 15.06.2019 07:39 # ymto
    продавайте.

    (ответить)

  2. slash-lfc 15.06.2019 07:00 # slash-lfc
    Среал че под пол миллиарда решил потратить?

    (ответить)

  3. liverpo0ol 15.06.2019 06:33 # liverpo0ol
    Слышал даги раздают земли соседям. Всем дают? Есть инфа?

    (ответить)

  4. antiterror 15.06.2019 06:30 # antiterror
    Хотеть не вредно!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: