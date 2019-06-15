Погба хочет только в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Реал" этим летом и другие варианты не рассматривает.

Напомним, Погба принялся заигрывать с "Реалом" еще во время весеннего международного перерыв, когда признался в симпатиях к Королевскому клубу и его главному тренеру Зинедину Зидану.



Эти симпатии взаимны. Как сообщает Marca, Зидан отчаянно жаждет заполучить Погба в свою команду, несмотря на то, что "Реал" потратил уже под 300 миллионов фунтов на новичков этим летом.



По информации испанского издания, на "Олд Траффорд" хотели бы сохранить Погба, ведь Поль все еще достаточно молод и является одним из немногих в команде Оле Гуннара Сульшера, способных претендовать на звание игрока топ-уровня.



Однако "Юнайтед" тоже собирается крупно потратиться на трансферном рынке, а непопадание в Лигу Чемпионов обязывает "красных дьяволов" искать возможность отбить часть этих трат.



Эта сага должна получить развитие, как только агент 26-летнего француза Мино Райола, с которого на днях была снята дисквалификация, уладит вопрос с будущим другого своего клиента в лице Маттейса Де Лигта. Подыскав новый клуб для защитника "Аякса", итальянец сможет заняться будущим Погба.



Погба также сватают в "Ювентус", чьей спортивный директор Фабио Паратичи на этой неделе летал в Лондон и встречался с представителями "Юнайтед", и ПСЖ, который внимательно следит за соотечественником, однако сам Поль решил, что хочет перейти только в "Реал".