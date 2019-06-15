"Аякс" готов продать Зийеша за 30 млн. фунтов

"Аякс" готов отпустить своего вингера Хакима Зийеша в большой клуб всего за 30 миллионов фунтов.

26-летний марокканец является одним из нескольких игроков амстердамской команды, которые обратили на себя внимание своей блестящей игрой в минувшем сезоне.



В сезоне 2018/19 Зийеш забил 21 гол и еще 24 раза ассистировал партнерам. По слухам, среди претендентов на Хакима значатся "Арсенал", "Ливерпуль", "Рома" и ПСЖ.



Daily Mirror в свою очередь располагает информацией, что "Аякс" не будет слишком задирать цену на свою звезду. В прошлом месяце спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс подтвердил, что его клуб обещал не препятствовать переходу Зийеша на повышение.



Установив цену за Зийеша в 30 млн. фунтов, "Аякс" фактически позволил Хакиму самостоятельно определиться со своим будущим.