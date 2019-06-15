"Аякс" готов продать Зийеша за 30 млн. фунтов
"Аякс" готов отпустить своего вингера Хакима Зийеша в большой клуб всего за 30 миллионов фунтов.
26-летний марокканец является одним из нескольких игроков амстердамской команды, которые обратили на себя внимание своей блестящей игрой в минувшем сезоне.
В сезоне 2018/19 Зийеш забил 21 гол и еще 24 раза ассистировал партнерам. По слухам, среди претендентов на Хакима значатся "Арсенал", "Ливерпуль", "Рома" и ПСЖ.
Daily Mirror в свою очередь располагает информацией, что "Аякс" не будет слишком задирать цену на свою звезду. В прошлом месяце спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс подтвердил, что его клуб обещал не препятствовать переходу Зийеша на повышение.
Установив цену за Зийеша в 30 млн. фунтов, "Аякс" фактически позволил Хакиму самостоятельно определиться со своим будущим.
15.06.2019 06:00
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Ого!надо брать!
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Я б взял =)
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