Игуаин покинет "Челси", чтобы завершить карьеру в "Ювентусе"

Брат и агент Гонсало Игуаина подтвердил, что нападающий не останется в "Челси", а вернется в "Ювентус", чтобы завершить там игровую карьеру.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Игуаин провел в "Челси" на правах аренды, забив только пять голов в 18 матчах во всех соревнованиях.



"Синие" сохраняют опцию как продлить аренду Игуаина, так и выкупить Гонсало, однако уход Маурцио Сарри с поста главного тренера лондонцев снимает все вопросы насчет перспектив 31-летнего игрока в Англии.



Таким образом, Игуаин не останется в "Челси", но поскольку Сарри направляется как раз в "Ювентус", это сулит Гонсало второй шанс в Турине, где он забил 55 голов за два своих первых сезона.



"Гонсало хочет отработать свой контракт, оставшись в "Ювентусе" еще на два года. Он хорошо играл за "Ювентус", а выступать за другую команду в Италии — не вариант для него".



"Не хочу проявить неуважение к кому-либо, но если Гонсало снова будет играть в Италии, то только за "Ювентус", которому он принадлежит".



"Думаю, это может быть год Гонсало. Он так силен и целеустремлен, он хочет завершить карьеру в "Ювентусе", — цитирует Николаса Игуаина Sky Sports.