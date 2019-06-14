ФИФА допустила Райолу к работе

ФИФА официально подтвердила снятие дисквалификации с агента Мино Райолы, который теперь может заняться будущим своих клиентов Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Федерация футбола Италии еще в апреле наказала Райолу трехмесячной дисквалификацией, не уточняя причин своего решения. А 11 мая ФИФА сделала санкции в отношении Мино глобальными.



Влиятельный агент не согласился с таким развитием событий и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в минувшую среду заморозил наказание Райолы до окончательного решения в июле.



Федерация футбола Италии была вынуждена подчиниться постановлению CAS, и сегодня ФИФА подтвердила, что Райола волен вернуться к работе и заняться будущим своих клиентов.



Таким образом, Райола вновь может вести переговоры с итальянскими клубами, в том числе с "Ювентусом", который жаждет заполучить двух его клиентов в лице Погба и Де Лигта. Затихшие саги вокруг этих игроков должны получить импульс в связи с новостью насчет их агента.