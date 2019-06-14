Рабьо: "По-прежнему не знаю, куда отправлюясь"

Адриен Рабьо Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо подтвердил свой интерес к переходу в "Манчестер Юнайтед", а также признался, что уже общается с "Ювентусом".

Раньо крупно поссорился с руководством своего клуба из-за нежелания продлевать свой истекающий контракт и угодил в опалу к главному тренеру парижан Томасу Тухелю по ходу минувшего сезона.

После нескольких месяцев без игровой практики 23-летний француз волен самостоятельно решать свою судьбу, однако в борьбе за Адриена "Юнайтед" столкнулся с серьезной конкуренцией.

"Мн очень нравится Италия, здесь прекрасно находиться и отдыхать. Впереди у меня тяжелый сезон. Я общался с "Ювентусом", но мы не можем дать никаких комментариев".

"Я по-прежнему не знаю, куда отправлюсь. "Ювентус" — отличный клуб, за который хотел бы выступать каждый хороший игрок".

"Манчестер Юнайтед"? Про них можно сказать то же самое. Мне нужно решить, но сейчас я в отпуске. Вы скоро узнаете", — сообщил Рабьо Corriere dello Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 22:00

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  1. waffly 14.06.2019 23:08 # waffly
    Новый редактор появился?
    Такая себе работа, надо быть внимательнее.

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  2. manchester-united 14.06.2019 22:46 # manchester-united
    Нахуй не нужeн этот днарь. Чтобы МЮ усилиться, нужно сливать понтореза Погба. И чем дороже, тем лучше (надеюсь лямов за 150). Приобрести Ван Де Бека и Бруно Фернандеша. Это преобразит полузащиту.

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  3. januzaj00 14.06.2019 22:09 # januzaj00
    Узнаете в след серии

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