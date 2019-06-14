Рабьо: "По-прежнему не знаю, куда отправлюясь"

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо подтвердил свой интерес к переходу в "Манчестер Юнайтед", а также признался, что уже общается с "Ювентусом".

Раньо крупно поссорился с руководством своего клуба из-за нежелания продлевать свой истекающий контракт и угодил в опалу к главному тренеру парижан Томасу Тухелю по ходу минувшего сезона.



После нескольких месяцев без игровой практики 23-летний француз волен самостоятельно решать свою судьбу, однако в борьбе за Адриена "Юнайтед" столкнулся с серьезной конкуренцией.



"Мн очень нравится Италия, здесь прекрасно находиться и отдыхать. Впереди у меня тяжелый сезон. Я общался с "Ювентусом", но мы не можем дать никаких комментариев".



"Я по-прежнему не знаю, куда отправлюсь. "Ювентус" — отличный клуб, за который хотел бы выступать каждый хороший игрок".



"Манчестер Юнайтед"? Про них можно сказать то же самое. Мне нужно решить, но сейчас я в отпуске. Вы скоро узнаете", — сообщил Рабьо Corriere dello Sport.