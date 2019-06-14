"Арсенал" оградит Обамеянга от китайских клубов новым контрактом

"Арсенал" попытается оградить Пьер-Эмерика Обамеянга от китайских клубов, предложив нападающему новый контракт.

Напомним, недавно в прессе появились слухи, что "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ" пытаются заманить Обамеянга в Китай зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.



Однако на "Эмирейтс" уверены, что смогу сохранить 29-летнего габонца, который получил "Золотую бутсу" по итогам минувшего сезона Премьер-Лиги за 22 забитых гола.



От действующего контракта Пьер-Эмерика остается еще два полных года, однако этим летом клуб планирует сесть за стол переговоров со своим бомбардиром и обсудить продление сотрудничества.



Daily Mirror ожидает, что по новому контракту Обамеянг обеспечит себе значительную прибавку к текущей зарплате в 190 тыс. фунтов в неделю.



Также "Арсенал" планирует обсудить новую сделку с Александром Лакасеттом, партнером Обамеянга по нападению. Эта пара на двоих забила 50 голов и отдала 21 результативную передачу во всех турнирах минувшего сезона.