"Арсенал" оградит Обамеянга от китайских клубов новым контрактом
"Арсенал" попытается оградить Пьер-Эмерика Обамеянга от китайских клубов, предложив нападающему новый контракт.
Напомним, недавно в прессе появились слухи, что "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ" пытаются заманить Обамеянга в Китай зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.
Однако на "Эмирейтс" уверены, что смогу сохранить 29-летнего габонца, который получил "Золотую бутсу" по итогам минувшего сезона Премьер-Лиги за 22 забитых гола.
От действующего контракта Пьер-Эмерика остается еще два полных года, однако этим летом клуб планирует сесть за стол переговоров со своим бомбардиром и обсудить продление сотрудничества.
Daily Mirror ожидает, что по новому контракту Обамеянг обеспечит себе значительную прибавку к текущей зарплате в 190 тыс. фунтов в неделю.
Также "Арсенал" планирует обсудить новую сделку с Александром Лакасеттом, партнером Обамеянга по нападению. Эта пара на двоих забила 50 голов и отдала 21 результативную передачу во всех турнирах минувшего сезона.
14.06.2019 21:00
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В Челси вместо Азара , ему 350 предлагали.
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