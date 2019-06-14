Деннис Уайз считает назначение Лэмпарда риском для "Челси"

Легенда "Челси" Денни Уайз считает, что со стороны лондонского клуба было бы большим риском назначить Фрэнка Лэмпарда главным тренером.

Лэмпард находится всего год в тренерской профессии, но считается фаворитом на замену Маурицио Сарри во главе "Челси".



Уайз считает, что в "Дерби" Лэмпард не сделал ничего выдающегося, но в то же время уверен, что Фрэнк не сможет отказать своему бывшему клубу.



"Если честно, я удивлен. Он проделал хорошую работу, добравшись с "Дерби" до плей-офф. Но добраться до плей-офф и не победить там — это недостаточно хорошо".



"За пять последних сезонов они трижды участвовали в плей-офф. Так что они уже делали это прежде".



"Думаю, было бы славно, останься он там подольше. В "Дерби" ожидания связаны с выходом в плей-офф и победой там".



"В "Челси" от тебя ожидают попадания в Лигу Чемпионов и завоевания трофеев в соперничестве с лучшими командами. Если этот переход случится, он совершит большой прыжок".



"Это огромный риск, но Фрэнку свойственно рисковать. Он рискнет. Он захочет попробовать себя. Он может сказать, что сделает ставку на молодежь, раз уж клуб находится под трансферным запретом".



"Я не думаю, что это был бы правильно. Думаю, он должен быть чуть терпеливее. Лэмпард ушел пять лет назад, и сейчас в "Челси" другой подбор игроков. Они уважают его как игрока и как личность, но в первую очередь ему потребовалось бы завоевать уважение как тренеру".



"Есть и другие тренеры, он не единственный. Но похоже на то, что каждый хочет Фрэнка, потому что он был удивительным игроком там", — сообщил Уайз talkSPORT.