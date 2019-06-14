Почеттино передал Леви список для покупок

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино составил список трансферных целей и передал его своему президенту Даниэлю Леви.

Как известно, "шпоры" остаются без усиления с января прошлого года. Вдобавок за это время они уже попрощались с рядом игроков, включая Муссу Дембеле и Михела Ворма, а теперь рискуют потерять еще — вроде Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена.



Учитывая это, а также внушительные призовые за Лигу Чемпионов, "Тоттенхэм" обещает быть одним из самых активных клубов на трансферном рынке этим летом.



По информации The Guardian, после окончания сезона Почеттино сформировал список игроков, которых он желает видеть в своей команде, после чего уехал в отпуск и в Англию теперь вернется только к началу предсезонного периода 8 июля.



В следующие три недели Почеттино будет отдыхать, а вот Леви придется серьезно потрудиться, чтобы обеспечить аргентинскому специалисту столь необходимое усиление.



В списке Маурисио значатся такие игроки, как Танги Ндомбеле из "Лиона", Донни Ван де Бек из "Аякса", Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Николо Дзаньоло из "Ромы".



Естественно, всех этих игроков "Тоттенхэм" не купит и не способен купить. Леви не может поставить под угрозу финансовое здоровье клуба, который обременен огромным кредитом за новый стадион.