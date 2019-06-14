"Юнайтед" уверен в приобретении Лонгстаффа

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 25 миллионов фунтов.

Ранее в июне Лонгстафф заявил, что не собирается уходить с "Сент-Джеймс Парк", а интерес "Юнайтед" воспринимает исключительно как высокую оценку своей игре.



Однако эти слова 21-летнего англичанина не смутили "красных дьяволов". На "Олд Траффорд" уверены, что Лонгстафф хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, утверждает Evening Standard.



Сульшер считает Лонгстаффа одним из ярчайших молодых талантов в Англии и верит, что Шон способен вырасти в полузащитника топ-уровня.



В скором времени "Юнайтед" должен направить свое предложение о покупке Лонгстаффа, однако возможная сделка осложняется как неопределенной ситуацией с главным тренером "сорок" Рафаэлем Бенитесом, так и процессом смены владельца "Ньюкасла".