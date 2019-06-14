"Юнайтед" уверен в приобретении Лонгстаффа

Шон Лонгстафф "Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 25 миллионов фунтов.

Ранее в июне Лонгстафф заявил, что не собирается уходить с "Сент-Джеймс Парк", а интерес "Юнайтед" воспринимает исключительно как высокую оценку своей игре.

Однако эти слова 21-летнего англичанина не смутили "красных дьяволов". На "Олд Траффорд" уверены, что Лонгстафф хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, утверждает Evening Standard.

Сульшер считает Лонгстаффа одним из ярчайших молодых талантов в Англии и верит, что Шон способен вырасти в полузащитника топ-уровня.

В скором времени "Юнайтед" должен направить свое предложение о покупке Лонгстаффа, однако возможная сделка осложняется как неопределенной ситуацией с главным тренером "сорок" Рафаэлем Бенитесом, так и процессом смены владельца "Ньюкасла".


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 17:00

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  1. frisby 14.06.2019 17:39 # frisby
    будет напарник джонсу по красивому ебальнику

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  2. pavlix76 14.06.2019 17:38 # pavlix76
    В чём идея - накупить середняков, надеясь, что выстрелят?

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  3. superglor 14.06.2019 17:33 # superglor
    С таким е6алом только в МЮ играть (с) - клише на все времена

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  4. lampard78 14.06.2019 17:20 # lampard78
    Куда более реалистичный ценник, чем 80-90 за Магуайра.

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  5. botan1k 14.06.2019 17:06 # botan1k
    Я тоже уверен.

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