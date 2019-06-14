"Юнайтед" уверен в приобретении Лонгстаффа
"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 25 миллионов фунтов.
Ранее в июне Лонгстафф заявил, что не собирается уходить с "Сент-Джеймс Парк", а интерес "Юнайтед" воспринимает исключительно как высокую оценку своей игре.
Однако эти слова 21-летнего англичанина не смутили "красных дьяволов". На "Олд Траффорд" уверены, что Лонгстафф хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, утверждает Evening Standard.
Сульшер считает Лонгстаффа одним из ярчайших молодых талантов в Англии и верит, что Шон способен вырасти в полузащитника топ-уровня.
В скором времени "Юнайтед" должен направить свое предложение о покупке Лонгстаффа, однако возможная сделка осложняется как неопределенной ситуацией с главным тренером "сорок" Рафаэлем Бенитесом, так и процессом смены владельца "Ньюкасла".
14.06.2019 17:00
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будет напарник джонсу по красивому ебальнику
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В чём идея - накупить середняков, надеясь, что выстрелят?
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С таким е6алом только в МЮ играть (с) - клише на все времена
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Куда более реалистичный ценник, чем 80-90 за Магуайра.
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Я тоже уверен.
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