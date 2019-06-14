Невилл сомневается, что "Лестер" удержит Магуайра

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Лестеру" будет непросто удержать защитника Харри Магуайра от переезда в Манчестер этим летом.

Достоверно известно, что "Манчестер Юнайтед" еще год назад пытался заполучить 26-летнего англичанина, ставшего настоящим открытием Чемпионата Мира в составе команды Гарета Саутгейта, но тогда Магуайр остался "Лестере".



Сезон спустя "красные дьяволы" могут столкнуться с более серьезной проблемой, чем согласование стоимости Магуайра — конкуренцией за игрока со стороны своих соседей из "Манчестер Сити".



"Горожане" видят в Магуайре идеального кандидата на замену для Венсана Компани, и Невилл считает, что Харри едва ли задержится на "Кинг Пауэр".



"Все главные качества центрального защитника у него представлены в избытке. Сомневаюсь, что фанаты "Лестера" поблагодарят меня за эти слова, но этим летом им будет крайне трудно удержать его в клубе".



"Мы постоянно говорим о том, как хорош Джон Стоунс, но я уверен, что Магуайр ничуть ему не уступает. Быть может, это слишком громкое заявление, ведь все знают, как Стоунс хладнокровен и хорош в созидании, но я думаю, что Магуайр работает с мячом ничуть не хуже", — сообщил Невилл в своем подкасте.