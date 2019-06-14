"Челси" придется заплатить 4 млн. фунтов за Лэмпарда

"Дерби" потребует 4 миллиона фунтов компенсации за своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда от "Челси".

Напомним, накануне стало известно, что "Ювентус" договорился с "Челси" о компенсации за Маурицио Сарри. BBC предполагает, что чемпионы Серии А заплатят более 5 млн. фунтов, чтобы вызволить своего соотечественника из Лондона.



Наиболее предпочтительным вариантом "синих" на замену Сарри остается Лэмпард. Как сообщает The Telegraph, клуб со "Стэмфорд Бридж" готовится сделать официальный запрос относительно доступности Фрэнка.



"Бараны" понимают, что бессильны помешать возвращению Лэмпарда в клуб, с которым Фрэнк как игрок завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Однако "Дерби" хочет получить свою компенсацию за Лэмпарда, назначенного лишь год назад. Сумма в 4 млн. фунтов удовлетворит финалиста плей-офф Чемпионшипа.