"Челси" придется заплатить 4 млн. фунтов за Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард "Дерби" потребует 4 миллиона фунтов компенсации за своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда от "Челси".

Напомним, накануне стало известно, что "Ювентус" договорился с "Челси" о компенсации за Маурицио Сарри. BBC предполагает, что чемпионы Серии А заплатят более 5 млн. фунтов, чтобы вызволить своего соотечественника из Лондона.

Наиболее предпочтительным вариантом "синих" на замену Сарри остается Лэмпард. Как сообщает The Telegraph, клуб со "Стэмфорд Бридж" готовится сделать официальный запрос относительно доступности Фрэнка.

"Бараны" понимают, что бессильны помешать возвращению Лэмпарда в клуб, с которым Фрэнк как игрок завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.

Однако "Дерби" хочет получить свою компенсацию за Лэмпарда, назначенного лишь год назад. Сумма в 4 млн. фунтов удовлетворит финалиста плей-офф Чемпионшипа.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 15:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 14.06.2019 16:43 # thegodfather
    ого, аж 4 млн.

    пусть остается в дерби

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  2. januzaj00 14.06.2019 16:39 # januzaj00
    Не легче Аллегри назначить

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  3. botan1k 14.06.2019 16:36 # botan1k
    Rabiot: "Juventus contacted me and we spoke to each other, but I can not say anything. I do not know where I'll go yet. It's a club where any good player would want to play. Manchester United? It's the same thing. I still have to decide.“ #mufc [@ActuFoot_]

    Рабиот в МЮ ? ждет пока контракт на тыщ-дыдыщ 350 предложат, инфа сотка

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  4. blackdreamer 14.06.2019 16:35 # blackdreamer
    сутулый такой же физрук как невил
    будем орать люто с чолчей без азара будут ебать все кому не лень
    с сутулым физруком

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  5. slash-lfc 14.06.2019 16:32 # slash-lfc
    Придёт, выведет синюю помойку в ЧШ, збсь.

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  6. botan1k 14.06.2019 16:32 # botan1k
    топ-5 по итогом след сезона. Скриньте или фоткайте с экрана на телефон, мне побоку. Но прогноз проверенный.
    1.Мс
    2.лфк
    3.Тотн
    4.Челс
    5Арс

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  7. botan1k 14.06.2019 16:31 # botan1k
    А что если трансферный бан действует и на тренеров (нет) и успеют продать Сарри и тренером будет ктото с игроков. Кто б это мог быть?)

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  8. ofori-twumasi 14.06.2019 16:28 # ofori-twumasi
    ПЗДЦ, лучше бы нормального физрука из АПЛ подписали какого-нибудь, например негра из Вульвз, нормальную он за год им игру поставил.

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  9. botan1k 14.06.2019 16:27 # botan1k
    Камон легенда сити и челси. Хочу первый тур вывеску Смегол - Сутулый. И тут на изи лэмпс уделает скамчика.

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  10. billy-bones 14.06.2019 16:26 # billy-bones
    10.05.2017 23:44 #
    jesus33

    Мда, чемпион Испании может за два года выиграть больше ЛЧ, чем чемпион Англии за всю свою историю.
    Какой же позор для АПЛ, если такие неудачники по жизни становятся чемпионами.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/54837/?c=1#c6362896

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  11. kel-thuzad 14.06.2019 16:22 # kel-thuzad
    ВЫЗВОЛИТЬ ИЗ ЛОНДОНА

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  12. xin 14.06.2019 16:16 # xin
    Зачем им Лэмпард? Уже себя зарекомендовал как тренер-лузер.

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  13. chr1s8rown 14.06.2019 16:08 # chr1s8rown
    Легенда сюсюти.

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  14. iskander8sg 14.06.2019 16:06 # iskander8sg
    А дебилы и дальше считают чужие деньги))

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  15. billy-bones 14.06.2019 16:04 # billy-bones
    За эти деньги можно Клоппа выкупить из ЛФК

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  16. mirassan 14.06.2019 16:02 # mirassan
    итог - 1 лям заработают, бизнес кар

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  17. kipeloff69 14.06.2019 15:57 # kipeloff69
    изи развод пенсов на бабло

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