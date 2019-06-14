"Челси" придется заплатить 4 млн. фунтов за Лэмпарда
"Дерби" потребует 4 миллиона фунтов компенсации за своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда от "Челси".
Напомним, накануне стало известно, что "Ювентус" договорился с "Челси" о компенсации за Маурицио Сарри. BBC предполагает, что чемпионы Серии А заплатят более 5 млн. фунтов, чтобы вызволить своего соотечественника из Лондона.
Наиболее предпочтительным вариантом "синих" на замену Сарри остается Лэмпард. Как сообщает The Telegraph, клуб со "Стэмфорд Бридж" готовится сделать официальный запрос относительно доступности Фрэнка.
"Бараны" понимают, что бессильны помешать возвращению Лэмпарда в клуб, с которым Фрэнк как игрок завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.
Однако "Дерби" хочет получить свою компенсацию за Лэмпарда, назначенного лишь год назад. Сумма в 4 млн. фунтов удовлетворит финалиста плей-офф Чемпионшипа.
14.06.2019 15:55
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Последние комментарии:
ого, аж 4 млн.
пусть остается в дерби
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Не легче Аллегри назначить
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Rabiot: "Juventus contacted me and we spoke to each other, but I can not say anything. I do not know where I'll go yet. It's a club where any good player would want to play. Manchester United? It's the same thing. I still have to decide.“ #mufc [@ActuFoot_]
Рабиот в МЮ ? ждет пока контракт на тыщ-дыдыщ 350 предложат, инфа сотка
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сутулый такой же физрук как невил
будем орать люто с чолчей без азара будут ебать все кому не лень
с сутулым физруком
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Придёт, выведет синюю помойку в ЧШ, збсь.
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топ-5 по итогом след сезона. Скриньте или фоткайте с экрана на телефон, мне побоку. Но прогноз проверенный.
1.Мс
2.лфк
3.Тотн
4.Челс
5Арс
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А что если трансферный бан действует и на тренеров (нет) и успеют продать Сарри и тренером будет ктото с игроков. Кто б это мог быть?)
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ПЗДЦ, лучше бы нормального физрука из АПЛ подписали какого-нибудь, например негра из Вульвз, нормальную он за год им игру поставил.
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Камон легенда сити и челси. Хочу первый тур вывеску Смегол - Сутулый. И тут на изи лэмпс уделает скамчика.
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10.05.2017 23:44 #
jesus33
Мда, чемпион Испании может за два года выиграть больше ЛЧ, чем чемпион Англии за всю свою историю.
Какой же позор для АПЛ, если такие неудачники по жизни становятся чемпионами.
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Источник: http://fapl.ru/posts/54837/?c=1#c6362896
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ВЫЗВОЛИТЬ ИЗ ЛОНДОНА
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Зачем им Лэмпард? Уже себя зарекомендовал как тренер-лузер.
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Легенда сюсюти.
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А дебилы и дальше считают чужие деньги))
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За эти деньги можно Клоппа выкупить из ЛФК
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итог - 1 лям заработают, бизнес кар
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изи развод пенсов на бабло
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