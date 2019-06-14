"Вест Хэм" потратил 24 млн. фунтов на Пабло Форнальса

"Вест Хэм" объявил о покупке атакующего полузащитника "Вильярреала" и сборной Испании Пабло Форнальса стоимостью 24 миллиона фунтов.

Форнальс заключил с "молотобойцами" пятилетний контракт, подразумевающий опцию продления на 12 месяцев, и стал вторым самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба после Фелипе Андерсона.



Пабло является воспитанником "Вильярреала", куда он вернулся из "Малаги" в 2017 году. К своим 23 годам Форнальс сыграл более 150 матчей, а также уже имеет опыт выступлений в еврокубках и за сборную Испании.



"Мы рады приветствовать Пабло в "Вест Хэме", он становится нашим третьим новичком этим летом".



"Мы внимательно следили за ним продолжительное время, став свидетелями превосходного для молодого полузащитника прогресса в одной из лучших лиг в мире. Лично я следил за ним еще со времен работы в "Малаге", и я знаю, что мы подписали невероятного профессионала и невероятную личность".



"Это то, что очень важно для нас в "Вест Хэме" сейчас — быть не только очень хорошим игроком, но и очень хорошим человеком с хорошим характером", — сообщил спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос.