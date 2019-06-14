Фабиньо доволен своим дебютным сезоном за "Ливерпуль"

Фабиньо Полузащитник Фабиньо заявил, что положительно оценивает свой дебютный сезон за "Ливерпуль".

Перебравшись на "Энфилд" год назад из "Монако" за 43.7 миллионов фунтов, Фабиньо был вынужден ждать своего первого старта в рамках Премьер-Лиги до октября.

25-летний бразилец нерегулярно появлялся на поле, но постепенно его ситуация наладилась, и сезон он завершал твердым игроком основы — Фабиньо провел все 90 минут победного для "красных" финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Возникшие поначалу трудности не стали сюрпризом для Фабиньо. Полузащитник доволен тем, как он освоился в команде Юргена Клоппа.

"Я считаю, что мой первый сезон в "Ливерпуле" в целом сложился хорошо. Я знал, что в своем первом сезоне я буду учиться и осваиваться. Я преодолел это".

"Этот период привыкания не продлился долго, но я помню, что поначалу мне было непросто, я оставался вне игры несколько матчей".

"Я говорил себе, что мне нужно работать и сохранять терпение, но мне все равно было непросто оставаться за бортом команды. Теперь это позади, я начал играть чаще".

"Чем больше ты играешь, тем больше ты наслаждаешься своим футболом. Думаю, я стал важным членом команды, я стал еще одним вариантом, который может использовать тренер. Поэтому я считаю, что провел действительно хороший сезон", — цитирует Фабиньо Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 14:00

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  1. gerrard08 14.06.2019 14:24 # gerrard08
    Последние пол года заебато играл.
    Гп в матче со скамом на Мане вообще космос

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  2. only--liverpool 14.06.2019 14:23 # only--liverpool
    Лучший опорник АПЛ, а то и мира.

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  3. reams 14.06.2019 14:22 # reams
    Ага, сча бы быть недовольным, получив нахаляву медальку ЛЧ

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  4. livapu19 14.06.2019 14:20 # livapu19
    В начале не очень, но позже освоился

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  5. cacique 14.06.2019 14:15 # cacique
    Бокоёко 2.0
    Такая же хуета как Кейта

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  6. valiverpool 14.06.2019 14:11 # valiverpool
    Были провалы (кому они не чужды в новом клубе), но в целом - норм

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  7. pistolero-lfc 14.06.2019 14:08 # pistolero-lfc
    Фабиньо напоминает мне Древнегреческих Фараонов!

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  8. vyrentz 14.06.2019 14:06 # vyrentz
    Понятное дело, особенно глядя на Кейта

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