Фабиньо доволен своим дебютным сезоном за "Ливерпуль"
Полузащитник Фабиньо заявил, что положительно оценивает свой дебютный сезон за "Ливерпуль".
Перебравшись на "Энфилд" год назад из "Монако" за 43.7 миллионов фунтов, Фабиньо был вынужден ждать своего первого старта в рамках Премьер-Лиги до октября.
25-летний бразилец нерегулярно появлялся на поле, но постепенно его ситуация наладилась, и сезон он завершал твердым игроком основы — Фабиньо провел все 90 минут победного для "красных" финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".
Возникшие поначалу трудности не стали сюрпризом для Фабиньо. Полузащитник доволен тем, как он освоился в команде Юргена Клоппа.
"Я считаю, что мой первый сезон в "Ливерпуле" в целом сложился хорошо. Я знал, что в своем первом сезоне я буду учиться и осваиваться. Я преодолел это".
"Этот период привыкания не продлился долго, но я помню, что поначалу мне было непросто, я оставался вне игры несколько матчей".
"Я говорил себе, что мне нужно работать и сохранять терпение, но мне все равно было непросто оставаться за бортом команды. Теперь это позади, я начал играть чаще".
"Чем больше ты играешь, тем больше ты наслаждаешься своим футболом. Думаю, я стал важным членом команды, я стал еще одним вариантом, который может использовать тренер. Поэтому я считаю, что провел действительно хороший сезон", — цитирует Фабиньо Sky Sports.
14.06.2019 14:00
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Последние пол года заебато играл.
Гп в матче со скамом на Мане вообще космос
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Лучший опорник АПЛ, а то и мира.
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Ага, сча бы быть недовольным, получив нахаляву медальку ЛЧ
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В начале не очень, но позже освоился
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Бокоёко 2.0
Такая же хуета как Кейта
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Были провалы (кому они не чужды в новом клубе), но в целом - норм
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Фабиньо напоминает мне Древнегреческих Фараонов!
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Понятное дело, особенно глядя на Кейта
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