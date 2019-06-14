Джонатан Вудгейт возглавил "Мидлсбро"

"Мидлсбро" объявил о назначении на должность главного тренера своего бывшего защитника Джонатана Вудгейта.

Минувший сезон "речники" завершили только на седьмой позиции в Чемпионшипе — в одном очке от зоны плей-офф.



Неудовлетворительный итог сезона обернулся увольнением Тони Пьюлиса, на место которого теперь заступил Вудгейт, заключив с "Мидлсбро" контракт на три года.



Помогать 39-летнему англичанину на "Риверсайде" будет его бывший партнер по "Лидсу" и "Тоттенхэму" Робби Кин, который также является ассистентом в сборной Ирландии.



Добавим, что это первая самостоятельная работа Вудгейта на тренерском поприще. Джонатан ждал этого шанса после завершения игровой карьеры три года назад.