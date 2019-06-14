Джонатан Вудгейт возглавил "Мидлсбро"

Джонатан Вудгейт "Мидлсбро" объявил о назначении на должность главного тренера своего бывшего защитника Джонатана Вудгейта.

Минувший сезон "речники" завершили только на седьмой позиции в Чемпионшипе — в одном очке от зоны плей-офф.

Неудовлетворительный итог сезона обернулся увольнением Тони Пьюлиса, на место которого теперь заступил Вудгейт, заключив с "Мидлсбро" контракт на три года.

Помогать 39-летнему англичанину на "Риверсайде" будет его бывший партнер по "Лидсу" и "Тоттенхэму" Робби Кин, который также является ассистентом в сборной Ирландии.

Добавим, что это первая самостоятельная работа Вудгейта на тренерском поприще. Джонатан ждал этого шанса после завершения игровой карьеры три года назад.


Метки Вудгейт, Мидлсбро

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 12:00

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  1. lfcynwa 14.06.2019 12:53 # lfcynwa
    будут барахтаться в середине таблицы в лучшем случае

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  2. mancunia-planet 14.06.2019 12:09 # mancunia-planet
    удачи

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