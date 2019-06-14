Джонатан Вудгейт возглавил "Мидлсбро"
"Мидлсбро" объявил о назначении на должность главного тренера своего бывшего защитника Джонатана Вудгейта.
Минувший сезон "речники" завершили только на седьмой позиции в Чемпионшипе — в одном очке от зоны плей-офф.
Неудовлетворительный итог сезона обернулся увольнением Тони Пьюлиса, на место которого теперь заступил Вудгейт, заключив с "Мидлсбро" контракт на три года.
Помогать 39-летнему англичанину на "Риверсайде" будет его бывший партнер по "Лидсу" и "Тоттенхэму" Робби Кин, который также является ассистентом в сборной Ирландии.
Добавим, что это первая самостоятельная работа Вудгейта на тренерском поприще. Джонатан ждал этого шанса после завершения игровой карьеры три года назад.
14.06.2019 12:00
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будут барахтаться в середине таблицы в лучшем случае
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удачи
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