"Тоттенхэм" готов дважды обновить свой трансферный рекорд

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" готов обновить свой трансферный рекорд этим летом — причем дважды.

Как известно, "шпоры" не подписали ни одного новичка в два предыдущих трансферных окна. За это время они скопили денег, в том числе благодаря успешному выступлению в Лиге Чемпионов.

Теперь главному тренеру Маурисио Почеттино и президенту лондонского клуба Даниэлю Леви лишь нужно правильно распорядиться своими средствами, и они готовы совершить несколько точечных, но качественных приобретений, сообщает Daily Mirror.

Пока что самой дорогостоящей покупкой в истории "Тоттенхэма" остается защитник Давинсон Санчес, который в 2017 году был приглашен из "Аякса" за 42 миллиона фунтов.

Эту сумму "шпоры" готовы перекрыть дважды покупками полузащитников Танги Ндомбеле из "Лиона" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".

Насчет Ло Чельсо "Тоттенхэм" собирается сделать улучшенное предложение в ближайшие дни после того, как "Реал Бетис" ответил отказом на сумму в 53 млн. фунтов.

Что касается Ндомбеле, то прямо сейчас "шпоры" уговаривают "Лион" снизить установленную на 71 млн. фунтов цену за Танги. Сделать это будет непросто, потому что президент французского клуба Жан-Мишель Оляс столь же упрям, как и Леви.


Метки Лион, Ло Чельсо, Ндомбеле, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 11:00

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  1. chebrec 14.06.2019 11:13 # chebrec
    Что касается Ндомбеле, то прямо сейчас "шпоры" уговаривают "Лион" снизить установленную на 71 млн. фунтов цену за Танги. Сделать это будет непросто, потому что президент французского клуба Жан-Мишель Оляс столь же упрям, как и Леви.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71405/?c=1


    Ахахахахахахаха!!!

    (ответить)

  2. gerrard08 14.06.2019 11:00 # gerrard08
    продайте Эриксона, ска

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