"Тоттенхэм" готов дважды обновить свой трансферный рекорд

"Тоттенхэм" готов обновить свой трансферный рекорд этим летом — причем дважды.

Как известно, "шпоры" не подписали ни одного новичка в два предыдущих трансферных окна. За это время они скопили денег, в том числе благодаря успешному выступлению в Лиге Чемпионов.



Теперь главному тренеру Маурисио Почеттино и президенту лондонского клуба Даниэлю Леви лишь нужно правильно распорядиться своими средствами, и они готовы совершить несколько точечных, но качественных приобретений, сообщает Daily Mirror.



Пока что самой дорогостоящей покупкой в истории "Тоттенхэма" остается защитник Давинсон Санчес, который в 2017 году был приглашен из "Аякса" за 42 миллиона фунтов.



Эту сумму "шпоры" готовы перекрыть дважды покупками полузащитников Танги Ндомбеле из "Лиона" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".



Насчет Ло Чельсо "Тоттенхэм" собирается сделать улучшенное предложение в ближайшие дни после того, как "Реал Бетис" ответил отказом на сумму в 53 млн. фунтов.



Что касается Ндомбеле, то прямо сейчас "шпоры" уговаривают "Лион" снизить установленную на 71 млн. фунтов цену за Танги. Сделать это будет непросто, потому что президент французского клуба Жан-Мишель Оляс столь же упрям, как и Леви.