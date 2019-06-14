"Тоттенхэм" готов дважды обновить свой трансферный рекорд
"Тоттенхэм" готов обновить свой трансферный рекорд этим летом — причем дважды.
Как известно, "шпоры" не подписали ни одного новичка в два предыдущих трансферных окна. За это время они скопили денег, в том числе благодаря успешному выступлению в Лиге Чемпионов.
Теперь главному тренеру Маурисио Почеттино и президенту лондонского клуба Даниэлю Леви лишь нужно правильно распорядиться своими средствами, и они готовы совершить несколько точечных, но качественных приобретений, сообщает Daily Mirror.
Пока что самой дорогостоящей покупкой в истории "Тоттенхэма" остается защитник Давинсон Санчес, который в 2017 году был приглашен из "Аякса" за 42 миллиона фунтов.
Эту сумму "шпоры" готовы перекрыть дважды покупками полузащитников Танги Ндомбеле из "Лиона" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".
Насчет Ло Чельсо "Тоттенхэм" собирается сделать улучшенное предложение в ближайшие дни после того, как "Реал Бетис" ответил отказом на сумму в 53 млн. фунтов.
Что касается Ндомбеле, то прямо сейчас "шпоры" уговаривают "Лион" снизить установленную на 71 млн. фунтов цену за Танги. Сделать это будет непросто, потому что президент французского клуба Жан-Мишель Оляс столь же упрям, как и Леви.
14.06.2019 11:00
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Что касается Ндомбеле, то прямо сейчас "шпоры" уговаривают "Лион" снизить установленную на 71 млн. фунтов цену за Танги. Сделать это будет непросто, потому что президент французского клуба Жан-Мишель Оляс столь же упрям, как и Леви.
Источник: http://fapl.ru/posts/71405/?c=1
Ахахахахахахаха!!!
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продайте Эриксона, ска
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