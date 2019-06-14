"Шеффилд Юнайтед" сделал предложение Антонио Валенсии

Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" сделал предложение бывшему капитану "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсии.

Валенсия совершенно провалил минувший сезон, сыграв только шесть матчей за "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги. Поэтому неудивительно, что клуб с "Олд Траффорд" не стал продлевать контракт с Антонио.



Однако 33-летний эквадорец, возможно, еще не сыграл свой последний матч в Премьер-Лиге. По информации Daily Mail, видеть Валенсию у себя хочет "Шеффилд Юнайтед".



Помимо "клинков", на опытного защитника, доступного свободным агентом, также претендуют некоторые клубы МЛС. В данный момент Антонио пока не принял решение относительно будущего.



Еще одной целью для "Шеффилд Юнайтед", утверждает Kicker, является бывший вингер "Баварии" Франк Рибери. Как и Валенсия, 33-летний француз доступен безо всякой компенсации.