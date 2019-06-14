Азар рассказал, что контактировал с "Реалом" с прошлого лета
Плеймейкер Эден Азар признался, что вынашивал идею о переходе из "Челси" в "Реал" весь последний год.
Накануне "Реал" официально представил 28-летнего игрока сборной Бельгии в качестве своего новичка. Королевскому клубу удалось убедить "Челси" отпустить Азара во многом потому, что в Лондоне у Эдена оставалось 12 месяцев по контракту.
Однако впервые президент "Реала" Флорентино Перес установил контакт с Азаром еще прошлым летом.
"У нас был контакт после Чемпионата Мира, но я задержался в "Челси" еще на сезон. Думаю, это было хорошее решение. Мы выиграли Лигу Европы, я лично провел хорошую кампанию. Я просто подумал, что сейчас подходящее время для перехода в "Реал", — цитирует Азара The Independent.
Повлиял на решение Эдена отправиться в Мадрид и голкипер Тибо Куртуа, который сам проделал этот путь год назад.
"Я довольно много разговаривал с Тибо. Он говорил, что я должен ухватиться за эту возможность, потому что "Реал" — лучший клуб в мире", — добавил Азар.
14.06.2019 09:00
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Это уже новости ла лиги.
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Трейтор!
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Норм Крысуа обработал жопарика. Им туда еще Покбу и хороший крысятник у Зидана собирается
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ну 130 лямов за 12 месяцев по контракту - это более чем достойная компенсация, так что все норм, по честному
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Все, абсолютно все ссут на ..... ну вы поняли)
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