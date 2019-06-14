Азар рассказал, что контактировал с "Реалом" с прошлого лета

Флорентино Перес и Эден Азар Плеймейкер Эден Азар признался, что вынашивал идею о переходе из "Челси" в "Реал" весь последний год.

Накануне "Реал" официально представил 28-летнего игрока сборной Бельгии в качестве своего новичка. Королевскому клубу удалось убедить "Челси" отпустить Азара во многом потому, что в Лондоне у Эдена оставалось 12 месяцев по контракту.

Однако впервые президент "Реала" Флорентино Перес установил контакт с Азаром еще прошлым летом.

"У нас был контакт после Чемпионата Мира, но я задержался в "Челси" еще на сезон. Думаю, это было хорошее решение. Мы выиграли Лигу Европы, я лично провел хорошую кампанию. Я просто подумал, что сейчас подходящее время для перехода в "Реал", — цитирует Азара The Independent.

Повлиял на решение Эдена отправиться в Мадрид и голкипер Тибо Куртуа, который сам проделал этот путь год назад.

"Я довольно много разговаривал с Тибо. Он говорил, что я должен ухватиться за эту возможность, потому что "Реал" — лучший клуб в мире", — добавил Азар.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 09:00

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  1. lampard78 14.06.2019 09:34 # lampard78
    Это уже новости ла лиги.

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  2. chebrec 14.06.2019 09:26 # chebrec
    Трейтор!

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  3. fc-oil 14.06.2019 09:09 # fc-oil
    Норм Крысуа обработал жопарика. Им туда еще Покбу и хороший крысятник у Зидана собирается

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  4. j-silver 14.06.2019 09:07 # j-silver
    ну 130 лямов за 12 месяцев по контракту - это более чем достойная компенсация, так что все норм, по честному

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  5. vagifspurs 14.06.2019 09:05 # vagifspurs
    Все, абсолютно все ссут на ..... ну вы поняли)

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