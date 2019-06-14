"Арсенал" назначил цену за Лорана Косьелни

Лоран Косьелни "Арсенал" установил цену в 10.6 миллионов фунтов за своего капитана Лорана Косьелни, интерес к которому проявляет дортмундская "Боруссия".

В данный момент у Косьелни остается только 12 месяцев по действующему контракту. Переговоры о новой сделке находятся в тупике, а сам Лоран открыт к новому испытанию, утверждает Daily Mirror.

В сложившейся ситуации клуб с "Эмирейтс" был вынужден задуматься о расставании с 33-летним французом и уже присматривает ему замену, интересуясь Вильямом Салиба из "Лиона", Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Йоакимом Андерсоном из "Сампдории".

По информации издания, Косьелни находит заманчивой возможность продолжить карьеру в Бундеслиге, где в его услугах заинтересована "Боруссия". Клуб из Дортмунда готов предложить Лорану не только новый вызов, но и возможность снова сыграть в Лиге Чемпионов, куда "Арсенал" опять не попал.


Метки Арсенал, Боруссия, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 08:00

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  1. psihofan 14.06.2019 08:43 # psihofan
    Спасибо за все, но давно пора. Ему вообще финалы любых турниров противопоказаны.

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  2. pozitiv4ik 14.06.2019 08:25 # pozitiv4ik
    за 33 летнего вполне

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