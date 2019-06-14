"Арсенал" назначил цену за Лорана Косьелни

"Арсенал" установил цену в 10.6 миллионов фунтов за своего капитана Лорана Косьелни, интерес к которому проявляет дортмундская "Боруссия".

В данный момент у Косьелни остается только 12 месяцев по действующему контракту. Переговоры о новой сделке находятся в тупике, а сам Лоран открыт к новому испытанию, утверждает Daily Mirror.



В сложившейся ситуации клуб с "Эмирейтс" был вынужден задуматься о расставании с 33-летним французом и уже присматривает ему замену, интересуясь Вильямом Салиба из "Лиона", Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Йоакимом Андерсоном из "Сампдории".



По информации издания, Косьелни находит заманчивой возможность продолжить карьеру в Бундеслиге, где в его услугах заинтересована "Боруссия". Клуб из Дортмунда готов предложить Лорану не только новый вызов, но и возможность снова сыграть в Лиге Чемпионов, куда "Арсенал" опять не попал.