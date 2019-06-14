"Сити" предложит новый контракт Кайлу Уолкеру
"Манчестер Сити" готовится предложить правому защитнику Кайлу Уолкеру новый контракт со значительным повышением зарплаты.
Уолкер выступает за "горожан" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов в 2017 году. В данный момент у Кайла остается еще три полных года по действующему контракту.
Как известно, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочитает обладать двумя парами равноценных крайних защитников, но в минувшем сезоне Уолкер значительно превзошел Данило по количеству игрового времени.
Данило отметился лишь 15 выходами в старте и этим летом может покинуть "Этихад". Более того, "Сити" уже вовсю подыскивает более состоятельного конкурента для Кайла, интересуясь Жоау Канселу из "Ювентуса" и Аароном Ван-Биссакой из "Кристал Пэлас".
Что касается Уолкера, то он получит свою награду в виде новой сделки. По информации Daily Mirror, "Сити" уже начал переговоры с 27-летним англичанином, который, продлив сотрудничество, получит значительную прибавку к своей текущей зарплате в 100 тыс. фунтов в неделю.
Добавим, что за два сезона в "Сити" Уолкер выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии — за восемь лет в "Тоттенхэме" Кайл не выиграл ничего.
14.06.2019 07:00
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норм привозила, хадсон обои будет карать их через его фланг
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