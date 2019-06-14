Аллегри исключает свое появление в "Челси" этим летом

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри исключил себя из числа претендентов на должность следующего главного тренера "Челси".

В данный момент "синие" выбирают замену для Маурицио Сарри, который сможет возглавить "Ювентус", как только два клуба договорятся о компенсации.

Именно Аллегри освободил место Сарри в Турине, отработав там пять лет, и именно Аллегри назывался одним из фаворитов на роль сменщика Маурицио в Лондоне.

Однако 51-летний итальянец, пять раз выигравший Серию А с "Ювентусом", решил взять творческий отпуск.

"Я собираюсь сделать паузу продолжительностью в год, чтобы перезарядить батареи и уделить время личной жизни. Мне кажется, последние 16 лет я крутился как белка в колесе", — цитирует Аллегри BBC.


Метки Аллегри, тренеры, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 06:00

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  1. lampard78 14.06.2019 07:15 # lampard78
    Хоть какая-то хорошая новость.

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  2. j-silver 14.06.2019 07:14 # j-silver
    правильно, отдыхать тоже надо

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  3. hammersmith 14.06.2019 06:17 # hammersmith
    лохи.

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