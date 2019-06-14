Аллегри исключает свое появление в "Челси" этим летом

Массимилиано Аллегри исключил себя из числа претендентов на должность следующего главного тренера "Челси".

В данный момент "синие" выбирают замену для Маурицио Сарри, который сможет возглавить "Ювентус", как только два клуба договорятся о компенсации.



Именно Аллегри освободил место Сарри в Турине, отработав там пять лет, и именно Аллегри назывался одним из фаворитов на роль сменщика Маурицио в Лондоне.



Однако 51-летний итальянец, пять раз выигравший Серию А с "Ювентусом", решил взять творческий отпуск.



"Я собираюсь сделать паузу продолжительностью в год, чтобы перезарядить батареи и уделить время личной жизни. Мне кажется, последние 16 лет я крутился как белка в колесе", — цитирует Аллегри BBC.