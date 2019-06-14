Аллегри исключает свое появление в "Челси" этим летом
Массимилиано Аллегри исключил себя из числа претендентов на должность следующего главного тренера "Челси".
В данный момент "синие" выбирают замену для Маурицио Сарри, который сможет возглавить "Ювентус", как только два клуба договорятся о компенсации.
Именно Аллегри освободил место Сарри в Турине, отработав там пять лет, и именно Аллегри назывался одним из фаворитов на роль сменщика Маурицио в Лондоне.
Однако 51-летний итальянец, пять раз выигравший Серию А с "Ювентусом", решил взять творческий отпуск.
"Я собираюсь сделать паузу продолжительностью в год, чтобы перезарядить батареи и уделить время личной жизни. Мне кажется, последние 16 лет я крутился как белка в колесе", — цитирует Аллегри BBC.
14.06.2019 06:00
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Последние комментарии:
Хоть какая-то хорошая новость.
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правильно, отдыхать тоже надо
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лохи.
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