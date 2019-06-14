"Ювентус" договорился с "Челси" насчет Сарри

"Ювентус" достиг договоренности с "Челси" относительно прекращения контракта главного тренера Маурицио Сарри с лондонским клубом.

В своем дебютном английском сезоне Сарри привел "синих" к третьему месту в Премьер-Лиге, поучаствовал в финале Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы. Маурицио перевыполнил ту задачу, которая была перед ним поставлена — вернуть клуб в Лигу Чемпионов.



По ходу сезона Сарри неоднократно говорил, что хочет остаться в Премьер-Лиге, однако налицо было напряжение в отношениях Маурицио с болельщиками "Челси" и собственными игроками. Также итальянец испытывал разочарование из-за отсутствия прямого контакта с высшим руководством клуба.



Поэтому когда в "Ювентусе" образовалась вакансия, Сарри сообщил "Челси" о своем желании вернуться в Серию А. Единственный вопрос заключался в том, на каких условиях уйдет Маурицио.



"Ювентус" так и не дождался, что "синие" уволят Сарри. Прекращать контракт по обоюдному желанию сторон "Челси" тоже отказался, потребовав от клуба из Турина компенсацию за Маурицио.



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи еще в среду прилетел в Лондон и к вечеру четверга смог согласовать условия, на которых Сарри покинет "Стэмфорд Бридж".



Sky Sports ожидает, что теперь 60-летний итальянец заключит с "Ювентусом" контракт на три года в ближайшие дни.



Что касается "синих", то у них нет необходимости спешить с поисками замены Сарри, ведь клуб находится под трансферным запретом, и вопрос о комплектации состава к новому сезону не стоит.