Азар объяснил, зачем ушел в "Реал"
Плеймейкер "Реала" Эден Азар назвал мотивы, которые побудили его к переезду в Мадрид из "Челси".
В четверг "Реал" провел официальную презентацию Азара в качестве своего новичка на глазах 50 тысяч болельщиков, пришедших по этому поводу на "Сантьяго Бернабеу".
За счет бонусов итоговая компенсация, которую получит "Челси" за 28-летнего бельгийца, может достигнуть 130 миллионов фунтов.
По слухам, в Мадриде Азар получил зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, однако Эден был мотивирован к переходу в команду Зинедина Зидана вовсе не деньгами.
"Я собираюсь стать лучшим игроком в мире лучшей команды в мире. Я добился большого успеха в "Челси", и теперь я хочу много побеждать в Мадриде. Это мой новый вызов, и я хочу в нем преуспеть. Это другой уровень".
"Здесь выиграть "Золотой мяч" будет проще, но не это моя главная цель. В первую очередь я хочу побеждать с клубом, хотя "Золотой мяч" я все равно буду держать в голове".
"Уверен, ты всегда можешь стать еще лучше. Переход сюда поможет мне этого добиться. Я добавлю команде опыта, голов и результативных передач, а также надеюсь стать одним из лидеров".
"Я хочу выиграть много трофеев с "Реалом", в этой футболке. Я мечтал об этом с детства. Я хотел играть за "Реал", и вот я здесь".
"Каждый знает, что Зидан был моим идолом с детства, и то, что он является главным тренером "Реала", стал важным фактором в моем переходе", — цитирует Азара Daily Star.
14.06.2019 00:05
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Ахахах, опустил игрушку еврея)))
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Так вот что обычно чувствует колбаса. (
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Ещё один целовальщик...
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просто ссыканул всем пинсам за все 7 лет унижения
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Твагхь твагхь твагхь!!!
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Поливает членсов из всех шлангов
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