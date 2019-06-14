Азар объяснил, зачем ушел в "Реал"

Плеймейкер "Реала" Эден Азар назвал мотивы, которые побудили его к переезду в Мадрид из "Челси".

В четверг "Реал" провел официальную презентацию Азара в качестве своего новичка на глазах 50 тысяч болельщиков, пришедших по этому поводу на "Сантьяго Бернабеу".



За счет бонусов итоговая компенсация, которую получит "Челси" за 28-летнего бельгийца, может достигнуть 130 миллионов фунтов.



По слухам, в Мадриде Азар получил зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, однако Эден был мотивирован к переходу в команду Зинедина Зидана вовсе не деньгами.



"Я собираюсь стать лучшим игроком в мире лучшей команды в мире. Я добился большого успеха в "Челси", и теперь я хочу много побеждать в Мадриде. Это мой новый вызов, и я хочу в нем преуспеть. Это другой уровень".



"Здесь выиграть "Золотой мяч" будет проще, но не это моя главная цель. В первую очередь я хочу побеждать с клубом, хотя "Золотой мяч" я все равно буду держать в голове".



"Уверен, ты всегда можешь стать еще лучше. Переход сюда поможет мне этого добиться. Я добавлю команде опыта, голов и результативных передач, а также надеюсь стать одним из лидеров".



"Я хочу выиграть много трофеев с "Реалом", в этой футболке. Я мечтал об этом с детства. Я хотел играть за "Реал", и вот я здесь".



"Каждый знает, что Зидан был моим идолом с детства, и то, что он является главным тренером "Реала", стал важным фактором в моем переходе", — цитирует Азара Daily Star.