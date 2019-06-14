Азар объяснил, зачем ушел в "Реал"

Эден Азар Плеймейкер "Реала" Эден Азар назвал мотивы, которые побудили его к переезду в Мадрид из "Челси".

В четверг "Реал" провел официальную презентацию Азара в качестве своего новичка на глазах 50 тысяч болельщиков, пришедших по этому поводу на "Сантьяго Бернабеу".

За счет бонусов итоговая компенсация, которую получит "Челси" за 28-летнего бельгийца, может достигнуть 130 миллионов фунтов.

По слухам, в Мадриде Азар получил зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, однако Эден был мотивирован к переходу в команду Зинедина Зидана вовсе не деньгами.

"Я собираюсь стать лучшим игроком в мире лучшей команды в мире. Я добился большого успеха в "Челси", и теперь я хочу много побеждать в Мадриде. Это мой новый вызов, и я хочу в нем преуспеть. Это другой уровень".

"Здесь выиграть "Золотой мяч" будет проще, но не это моя главная цель. В первую очередь я хочу побеждать с клубом, хотя "Золотой мяч" я все равно буду держать в голове".

"Уверен, ты всегда можешь стать еще лучше. Переход сюда поможет мне этого добиться. Я добавлю команде опыта, голов и результативных передач, а также надеюсь стать одним из лидеров".

"Я хочу выиграть много трофеев с "Реалом", в этой футболке. Я мечтал об этом с детства. Я хотел играть за "Реал", и вот я здесь".

"Каждый знает, что Зидан был моим идолом с детства, и то, что он является главным тренером "Реала", стал важным фактором в моем переходе", — цитирует Азара Daily Star.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1748

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 14.06.2019 00:39 # xin
    Ахахах, опустил игрушку еврея)))

    (ответить)

  2. lampard78 14.06.2019 00:37 # lampard78
    Так вот что обычно чувствует колбаса. (

    (ответить)

  3. only--liverpool 14.06.2019 00:36 # only--liverpool
    Жесть позорище

    (ответить)

  4. van-dijk 14.06.2019 00:23 # van-dijk
    Легенда!

    (ответить)

  5. chelsea-69 14.06.2019 00:19 # chelsea-69
    Ещё один целовальщик...

    (ответить)

  6. blackdreamer 14.06.2019 00:18 # blackdreamer
    просто ссыканул всем пинсам за все 7 лет унижения

    (ответить)

  7. chebrec 14.06.2019 00:09 # chebrec
    Твагхь твагхь твагхь!!!

    (ответить)

  8. mikkiynwa 14.06.2019 00:06 # mikkiynwa
    Поливает членсов из всех шлангов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: