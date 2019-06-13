Ван-Биссака заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Аарон Ван-Биссака Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака готов отправиться в "Манчестер Юнайтед", если "красным дьяволам" удастся согласовать его стоимость.

В данный момент клуб с "Олд Траффорд" готовит свое второе предложение о покупке Ван-Биссаки, получив отказ на сумму в 40 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Пэлас" оценивает 21-летнего англичанина в 70 млн. фунтов, но готов начать диалог уже от суммы в 50 млн.

Прежде сам Ааарон говорил, что не планирует покидать "Селхерст Парк", где он чувствует себя комфортно и где у него есть гарантированная игровая практика и долгосрочный контракт.

Ван-Биссака действительно не собирается настаивать на своем отъезде или подавать прошение о трансфере, однако Sky Sports утверждает, что Аарон заинтересован в переходе к "красным дьяволам" и хочет, чтобы этот переход случился, поэтому теперь дело за "Юнайтед".


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 23:00

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  1. jack-willsher 13.06.2019 23:06 # jack-willsher
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