Ван-Биссака заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака готов отправиться в "Манчестер Юнайтед", если "красным дьяволам" удастся согласовать его стоимость.

В данный момент клуб с "Олд Траффорд" готовит свое второе предложение о покупке Ван-Биссаки, получив отказ на сумму в 40 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, "Пэлас" оценивает 21-летнего англичанина в 70 млн. фунтов, но готов начать диалог уже от суммы в 50 млн.



Прежде сам Ааарон говорил, что не планирует покидать "Селхерст Парк", где он чувствует себя комфортно и где у него есть гарантированная игровая практика и долгосрочный контракт.



Ван-Биссака действительно не собирается настаивать на своем отъезде или подавать прошение о трансфере, однако Sky Sports утверждает, что Аарон заинтересован в переходе к "красным дьяволам" и хочет, чтобы этот переход случился, поэтому теперь дело за "Юнайтед".