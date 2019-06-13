Денис Суарес объяснил свой провал в "Арсенале" травмой

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес считает, что из-за травмы не играл и на 50 процентов от своих возможностей в "Арсенале".

В январе Суарес воссоединился с главным тренером "канониров" Унаи Эмери, с которым ему довелось поработать в "Севилье", но за полсезона аренды себя совершенно не проявил.



В рамках Премьер-Лиги 25-летний испанец провел на поле чуть более часа, отметившись четырьмя появлениями на замену. Сам Денис винит во всем травму паха, полученную против БАТЭ в Лиге Европы.



"В концовке того матча я почувствовал, что надорвал паховые мышцы. Они провели обследование и обнаружили отек в области кости таза. Я же думал, что получил надрыв, мне было очень больно".



"После этого я продолжил тренироваться и стараться изо всех сил, но я не чувствовал себя в порядке, и Эмери тоже не думал, что я в порядке. Мне не было комфортно. Думаю, я не был в порядке даже на 50%. Спустя 15 дней после своего перехода в "Арсенал" я уже не был в порядке, даже на 50%".



"Помню, когда я переходил в "Арсенал", был четверг. В воскресенье я сыграл против "Манчестер Сити". Затем у нас было окно из-за Кубка Англии. Эмери дал нам несколько дней отдохнуть, но я остался тренироваться. А в четверг был БАТЭ".



"Я все равно вижу положительные моменты в этом. Это станет для меня уроком и поможет в будущем", — цитирует Суареса The Guardian.