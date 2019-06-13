Дрогба: "Лэмпард — хороший вариант для "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что Фрэнк Лэмпард достаточно хорош, чтобы возглавить "синих".

Согласно слухам, Лэмпард является фаворитом на роль сменщика Маурицио Сарри в "Челси", несмотря на всего один год тренерской работы с "Дерби".



Лично Дрогба не считает недостаточный тренерский опыт Лэмпарда помехой и верит, что "синие" поступят правильно, если назначат 40-летнего англичанина.



"Думаю, это очень хороший вариант для клуба. Он очень хорошо проявил себя в "Дерби", добравшись с ними до финала плей-офф".



"Чувствую ли я, что он готов к этой работе? Если так рассуждать, он никогда не будет готов. Разве ему нужно ждать до 50 лет, чтобы быть готовым? Думаю, это зависит от твоего опыта, но также от твоего желания преуспеть. Если он чувствует себя готовым, я не думаю, что это слишком рано", — цитирует Дрогба The Guardian.