"Астон Вилла" обновляет свой трансферный рекорда

"Астон Вилла" обновляет свой трансферный рекорд покупкой бразильского нападающего "Брюгге" Уэсли Мораеса за 22 миллиона фунтов.

Пробившись в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа, бирмингемский клуб принялся активно искать усиление на следующий сезон.



"Вилланы" уже выкупили Анвара Эль-Гази за 8 млн. фунтов после успешной аренды, а также переманили из соседнего "Бирмингема" Хоту за 4 млн. фунтов.



Кроме того, "Астон Вилла" собирается потратить 50 млн. фунтов на трех игроков, а еще одной целью для Дина Смита стал Мораес, забивший 17 голов и отдавший 10 результативных передач в минувшем сезоне.



Уэсли выступает в Бельгии с 2016 года и уже имеет за своими плечами опыт игры в Лиге Чемпионов.



Как сообщает The Telegraph, 22-летний бразилец прилетит в Бирмингем в ближайший уикенд, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Астон Виллой".



Покупкой Мораеса "Астон Вилла" перекроет свой предыдущий трансферный рекорд — переход Даррена Бента из "Сандерленда" за 18 млн. фунтов в 2010 году.



