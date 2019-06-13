"Ювентус" договаривается насчет Погба в Лондоне

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Поля Погба.

Согласно слухам, Погба открыт к уходу с "Олд Траффорд", и хотя "Реал" принято считать фаворитом в борьбе за Поля, "Ювентус" тоже имеет виды на своего бывшего игрока.



Паратичи прибыл в Лондон еще в среду, но накануне встречался с "Челси", чтобы урегулировать вопрос с компенсацией за главного тренера Маурицио Сарри.



А сегодня, сообщает Sky Sports, Паратичи посетил столичный офис "Юнайтед", чтобы встретиться с боссами "красных дьяволов" и обсудить гораздо более денежный вопрос — на каких условиях доступен для трансфера Погба.



Поговаривают, что "Юнайтед" оценивает 26-летнего француза в 150 миллионов фунтов — более чем в полтора раза больше тех 89 млн. фунтов, за которые сам "Ювентус" продал Поля "дьяволам" три года назад.



Туринцы пытаются снизить цену, используя в качестве разменной монеты крайнего защитника Жоау Канселу, к которому охладел "Манчестер Сити", когда узнал, что 25-летний португалец стоит 44 млн. фунтов.



Добавим, сегодня же стало известно, что агент игрока Мино Райола пытается приостановить свой запрет на деятельность в Италии, накануне получив отсрочку глобального "бана" от Спортивного арбитражного суда. В случае успеха представитель Погба сможет свободно общаться с "Ювентусом".