Цена за Магуайра не отпугнула "Юнайтед"
Установленная "Лестером" цена за Харри Магуайра не отпугнула "Манчестер Юнайтед", который по-прежнему хочет центрального защитника сборной Англии.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы начать борьбу за Магуайра после того, как Харри завершил этот сезон.
На "Кинг Пауэр" у Магуайра есть долгосрочный контракт, и в данный момент "лисы" оценивают свою звезду в колоссальные 90 миллионов фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.
По информации Evening Standard, "красные дьяволы" считают такую цену чрезмерной, однако отступать не собираются — в отличие от "Сити", который уже задумался о том, чтобы обратиться к альтернативным целям.
Магуайр является целью номер один "Юнайтед" по укреплению центра обороны, и исполнительный директор Эд Вудворд не будет жалеть денег, чтобы заполучить 26-летнего англичанина.
13.06.2019 18:00
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Последние комментарии:
Что они там на Кинг Пауэр курят?
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Если купят эту переоцененку, то долбoебы официально.
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Смолинг макаир бетон
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