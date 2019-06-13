Цена за Магуайра не отпугнула "Юнайтед"

Харри Магуайр Установленная "Лестером" цена за Харри Магуайра не отпугнула "Манчестер Юнайтед", который по-прежнему хочет центрального защитника сборной Англии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы начать борьбу за Магуайра после того, как Харри завершил этот сезон.

На "Кинг Пауэр" у Магуайра есть долгосрочный контракт, и в данный момент "лисы" оценивают свою звезду в колоссальные 90 миллионов фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.

По информации Evening Standard, "красные дьяволы" считают такую цену чрезмерной, однако отступать не собираются — в отличие от "Сити", который уже задумался о том, чтобы обратиться к альтернативным целям.

Магуайр является целью номер один "Юнайтед" по укреплению центра обороны, и исполнительный директор Эд Вудворд не будет жалеть денег, чтобы заполучить 26-летнего англичанина.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 13.06.2019 18:35 # dallaslp
    Что они там на Кинг Пауэр курят?

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  2. manchester-united 13.06.2019 18:26 # manchester-united
    Если купят эту переоцененку, то долбoебы официально.

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  3. quavo 13.06.2019 18:20 # quavo
    Смолинг макаир бетон

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