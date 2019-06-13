Славен Билич возглавил "Вест Бромвич"

Бывший рулевой "Вест Хэма" Славен Билич вернулся к тренерской работе, возглавив клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич".

"Дрозды" находились без постоянного рулевого с марта, когда со своей должности был уволен Даррен Мур.



Минувший сезон "Вест Бромвич" завершил на четвертой позиции, в полуфинале плей-офф Чемпионшипа уступив "Астон Вилле". Вывести клуб в Премьер-Лигу — это та задача, которая поставлена перед Славеном.



Контракт 50-летнего хорвата, поигравшего в Англии за "Вест Хэм" и "Эвертон", с "дроздами" рассчитан до 2021 года.



Добавим, что Билич тренировал "молотобойцев" в течение двух с половиной сезонов, финишируя седьмым и 11-м в Премьер-Лиге. После "Вест Хэм" Славен успел коротко поработать в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.