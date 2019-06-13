"Ливерпуль" отменил товарищеский матч против "Шальке-04"

Узнав расписание нового сезона Премьер-Лиги, "Ливерпуль" первым делом отменил товарищеский матч против "Шальке-04".

Подопечные Юргена Клоппа должны были сыграть с командой из Гельзенкирхена 6 мая на "Энфилде", спустя два дня после матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" на "Уэмбли".



Изначально "красные" не видели проблемы в близости двух этих матчей между собой, однако сегодня Премьер-Лига объявила, что именно "Ливерпуль" откроет новый сезон — домашним поединком против "Норвича" в пятницу вечером 9 августа.



Эта ситуация заставила Клоппа отказаться от встречи со своим другом Дэвидом Вагнером, который с недавних пор возглавляет "Шальке-04".



В своем официальном заявлении "Ливерпуль" сообщает, что два клуба постараются договориться о переносе встречи на 2020 год.