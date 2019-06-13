"Саутгемптон" купил Муссу Дженепо
"Саутгемптон" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, оформив переход вингера льежского "Стандарта" Муссы Дженепо.
20-летний Дженепо еще на минувшей неделе прошел медицинское обследование, а сейчас, наконец, заключил контракт до 2023 года и теперь может воссоединиться со сборной Мали для подготовки к Кубку Африки.
Как сообщает Sky Sports, стоимость Дженепо составила 15 миллионов фунтов, включая бонусы. Мусса стал первым новичком не только "святых" этим летом, но и Ральфа Хазенхюттля в качестве главного тренера "Саутгемптона".
"Он интересный молодой игрок с потрясающей скоростью, и он хорош в завершении атак. Мы достаточно давно за ним следили".
"На нас произвело впечатление то, как он адаптировался к футболу в Европе и как проявлял себя в сыгранных матчах. Мы интересовались им еще в январе, поэтому я доволен, что мы, наконец, заполучили его в свой клуб", — сообщил Хазенхюттль.
Добавим, что в минувшем сезоне Дженепо забил 11 голов и помог "Стандарту" финишировать третьим в бельгийской лиге.
13.06.2019 16:00
Просмотров: 504
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Звучит как модель авто
(ответить)
будущая замена Мане подъехала:)
(ответить)
в лфк через сезон за 100 лямов)
(ответить)
Думал Арсенал его все таки приобретет, но нет их и тут вы()бали.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий