"Саутгемптон" купил Муссу Дженепо

"Саутгемптон" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, оформив переход вингера льежского "Стандарта" Муссы Дженепо.

20-летний Дженепо еще на минувшей неделе прошел медицинское обследование, а сейчас, наконец, заключил контракт до 2023 года и теперь может воссоединиться со сборной Мали для подготовки к Кубку Африки.



Как сообщает Sky Sports, стоимость Дженепо составила 15 миллионов фунтов, включая бонусы. Мусса стал первым новичком не только "святых" этим летом, но и Ральфа Хазенхюттля в качестве главного тренера "Саутгемптона".



"Он интересный молодой игрок с потрясающей скоростью, и он хорош в завершении атак. Мы достаточно давно за ним следили".



"На нас произвело впечатление то, как он адаптировался к футболу в Европе и как проявлял себя в сыгранных матчах. Мы интересовались им еще в январе, поэтому я доволен, что мы, наконец, заполучили его в свой клуб", — сообщил Хазенхюттль.



Добавим, что в минувшем сезоне Дженепо забил 11 голов и помог "Стандарту" финишировать третьим в бельгийской лиге.