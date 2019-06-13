"Саутгемптон" купил Муссу Дженепо

Мусса Дженепо "Саутгемптон" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, оформив переход вингера льежского "Стандарта" Муссы Дженепо.

20-летний Дженепо еще на минувшей неделе прошел медицинское обследование, а сейчас, наконец, заключил контракт до 2023 года и теперь может воссоединиться со сборной Мали для подготовки к Кубку Африки.

Как сообщает Sky Sports, стоимость Дженепо составила 15 миллионов фунтов, включая бонусы. Мусса стал первым новичком не только "святых" этим летом, но и Ральфа Хазенхюттля в качестве главного тренера "Саутгемптона".

"Он интересный молодой игрок с потрясающей скоростью, и он хорош в завершении атак. Мы достаточно давно за ним следили".

"На нас произвело впечатление то, как он адаптировался к футболу в Европе и как проявлял себя в сыгранных матчах. Мы интересовались им еще в январе, поэтому я доволен, что мы, наконец, заполучили его в свой клуб", — сообщил Хазенхюттль.

Добавим, что в минувшем сезоне Дженепо забил 11 голов и помог "Стандарту" финишировать третьим в бельгийской лиге.


Метки Дженепо, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 16:00

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  1. makeewadim 13.06.2019 16:50 # makeewadim
    Звучит как модель авто

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  2. alexomck 13.06.2019 16:17 # alexomck
    будущая замена Мане подъехала:)

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  3. vertigo-92 13.06.2019 16:05 # vertigo-92
    в лфк через сезон за 100 лямов)

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  4. vagifspurs 13.06.2019 16:03 # vagifspurs
    Думал Арсенал его все таки приобретет, но нет их и тут вы()бали.

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