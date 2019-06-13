Бакайоко возвращается в "Челси", но мечтает о ПСЖ

Готовясь к возвращению в "Челси", Тьемуэ Бакайоко выразил надежду, что однажды будет выступать за ПСЖ.

Минувший сезон Бакайоко провел на правах аренды в "Милане", однако "россонери" не попали в Лигу Чемпионов, а потому не могут позволить себе постоянный трансфер Тьемуэ.



Интерес к 24-летнему французу проявляют сразу несколько клубов, однако Бакайоко уже решил, что хочет получить второй шанс в "Челси".



"Нам звонят каждый день. Это объясняется его хорошим сезоном за "Милан". Однако мы должны думать о лучшем проекте, а в данный момент лучший проект для нас — это "Челси". Ты просто должен как можно лучше начать сезон, а там будет посмотрим. Однако это не мешает нам выслушивать предложения", — сообщил брат и агент игрока Абдулай L'Equipe.



Вместе с тем сам Тьемуэ, уроженец Парижа, рассматривает "Челси" лишь как промежуточный этап на пути к своей мечте.



"Да, я бы определенно хотел однажды поиграть за ПСЖ. Я не могу лгать насчет этого. Это важно для меня и для тех, кого я люблю. Мы настоящие парижане", — поведал Бакайоко.