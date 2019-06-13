Бакайоко возвращается в "Челси", но мечтает о ПСЖ

Тьемуэ Бакайоко Готовясь к возвращению в "Челси", Тьемуэ Бакайоко выразил надежду, что однажды будет выступать за ПСЖ.

Минувший сезон Бакайоко провел на правах аренды в "Милане", однако "россонери" не попали в Лигу Чемпионов, а потому не могут позволить себе постоянный трансфер Тьемуэ.

Интерес к 24-летнему французу проявляют сразу несколько клубов, однако Бакайоко уже решил, что хочет получить второй шанс в "Челси".

"Нам звонят каждый день. Это объясняется его хорошим сезоном за "Милан". Однако мы должны думать о лучшем проекте, а в данный момент лучший проект для нас — это "Челси". Ты просто должен как можно лучше начать сезон, а там будет посмотрим. Однако это не мешает нам выслушивать предложения", — сообщил брат и агент игрока Абдулай L'Equipe.

Вместе с тем сам Тьемуэ, уроженец Парижа, рассматривает "Челси" лишь как промежуточный этап на пути к своей мечте.

"Да, я бы определенно хотел однажды поиграть за ПСЖ. Я не могу лгать насчет этого. Это важно для меня и для тех, кого я люблю. Мы настоящие парижане", — поведал Бакайоко.


Метки Бакайоко, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 15:00

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  1. hammersmith 13.06.2019 15:24 # hammersmith
    челси лохи

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  2. chelsea88 13.06.2019 15:23 # chelsea88
    Хороший игрок, надо дать ещё один шанс.

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  3. mancunia-planet 13.06.2019 15:20 # mancunia-planet
    Даже для этого далбеня Челси это промежуточный этап пздц че, красиво

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  4. chr1s8rown 13.06.2019 15:06 # chr1s8rown
    Щельси обычная дыра на топ клуб.

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  5. mixmaster 13.06.2019 15:06 # mixmaster
    льется без остановки , гпенсам на бестолковки

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  6. ry-l 13.06.2019 15:06 # ry-l
    В париж этого топаря. Можно и бесплатно

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  7. kewell7 13.06.2019 15:03 # kewell7
    ММы настоящие парижане", — поведал Бакайоко.
    Ну тут всё ясно. В такую помойку превратили Францию, но до раисы пока далеко.

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  8. iceteam 13.06.2019 15:01 # iceteam
    Так сразу бы и продали его в ПСЖ

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