Бакайоко возвращается в "Челси", но мечтает о ПСЖ
Готовясь к возвращению в "Челси", Тьемуэ Бакайоко выразил надежду, что однажды будет выступать за ПСЖ.
Минувший сезон Бакайоко провел на правах аренды в "Милане", однако "россонери" не попали в Лигу Чемпионов, а потому не могут позволить себе постоянный трансфер Тьемуэ.
Интерес к 24-летнему французу проявляют сразу несколько клубов, однако Бакайоко уже решил, что хочет получить второй шанс в "Челси".
"Нам звонят каждый день. Это объясняется его хорошим сезоном за "Милан". Однако мы должны думать о лучшем проекте, а в данный момент лучший проект для нас — это "Челси". Ты просто должен как можно лучше начать сезон, а там будет посмотрим. Однако это не мешает нам выслушивать предложения", — сообщил брат и агент игрока Абдулай L'Equipe.
Вместе с тем сам Тьемуэ, уроженец Парижа, рассматривает "Челси" лишь как промежуточный этап на пути к своей мечте.
"Да, я бы определенно хотел однажды поиграть за ПСЖ. Я не могу лгать насчет этого. Это важно для меня и для тех, кого я люблю. Мы настоящие парижане", — поведал Бакайоко.
13.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
челси лохи
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Хороший игрок, надо дать ещё один шанс.
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Даже для этого далбеня Челси это промежуточный этап пздц че, красиво
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Щельси обычная дыра на топ клуб.
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льется без остановки , гпенсам на бестолковки
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В париж этого топаря. Можно и бесплатно
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ММы настоящие парижане", — поведал Бакайоко.
Ну тут всё ясно. В такую помойку превратили Францию, но до раисы пока далеко.
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Так сразу бы и продали его в ПСЖ
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