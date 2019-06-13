"Юнайтед" определил трех игроков для усиления атаки

Николя Пепе "Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех игроков для усиления атакующей линии этим летом.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" потерял интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, предпочтя сосредоточиться на молодых и перспективных игроках.

ESPN подтверждает, что "дьяволы" не будут приглашать 29-летнего валлийца, но это не означает, что их атакующая линяя останется без усиления в это трансферное окно.

В последние месяцы скауты "Юнайтед" самым тщательным образом просматривали во Франции Николя Пепе из "Лилля" и Муссу Дембеле из "Лиона". Еще одной целью для "дьяволов" является Райан Фрэйзер из "Борнмута".

Дальнейшие действия "Юнайтед" зависят от ситуации с Ромелу Лукаку, который открыто рассуждает об отъезде с "Олд Траффорд". Прямой заменой бельгийцу мог бы стать Дембеле, тогда как Пепе предпочитает играть на правом крыле атаки. Фрэйзер больше видится конкурентом для Антони Мартиаля и новобранца Даниэля Джеймса, поэтому его переход наименее вероятен.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 14:00

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  1. pozitiv4ik 13.06.2019 14:56 # pozitiv4ik
    участь марсьяля ничему не учит

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  2. mancunia-planet 13.06.2019 14:41 # mancunia-planet
    Дембеле норм варик

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  3. j-silver 13.06.2019 14:33 # j-silver
    не поможет

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