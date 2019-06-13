"Челси" рассматривает Рангника на замену Сарри

Ральф Рангник "Челси" добавил Ральфа Рангника в шорт-лист на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

Как известно, Сарри уже согласился на работу в "Ювентусе", но "синие" не желают отпускать итальянского специалиста на родину без компенсации.

"Челси" уже приступил к поискам замены для Сарри, и фаворитом на эту роль считается Фрэнк Лэмпард из "Дерби". Однако лондонский клуб не закрывает двери перед другими специалистами.

По информации Bild, сейчас "Челси" обратил внимание на Рангника, который покидает должность главного тренера "РБ Лейпциг" по окончании этого сезона и вскоре должен стать директором, курирующим развитие всех клубов семейства Red Bull.

Немецкое издание утверждает, что Ральф может найти заманчивой возможность вернуться к тренерской деятельности и попробовать себя в Премьер-Лиге.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Рангник привел "РБ Лейпциг" к третьему месту в Бундеслиге и проиграл финал Кубка Германии "Баварии". Прежде Ральф также тренировал "Шальке-04" с "Хоффенхаймом" и трудился спортивным директором в Лейпциге.


Метки Рангник, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 13:00

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  1. vyrentz 13.06.2019 13:33 # vyrentz
    Та не, ребята, это для вас слишкм топово, берите новичка Лэмпса. Тем более, Рангник с Мариной ТП вряд ли сможет сработаться.

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  2. mixmaster 13.06.2019 13:29 # mixmaster
    каких же отстойных манагеров сватают в этот гейклуб синий....мдёёё

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  3. pistolero-lfc 13.06.2019 13:18 # pistolero-lfc
    а вот и топчики подъехали

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  4. thegodfather 13.06.2019 13:18 # thegodfather
    какой рагнарек блять

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  5. j-silver 13.06.2019 13:13 # j-silver
    Ральф Рагнарек - всем в эпиэл устроит рагнарек

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  6. ivan-4milan 13.06.2019 13:11 # ivan-4milan
    В отличии от Сарри один трофей у него есть.

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  7. kos9k 13.06.2019 13:03 # kos9k
    а вот это топовый коуч

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  8. stamford-bridge 13.06.2019 13:02 # stamford-bridge
    о, второй Клопп
    норм, норм

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  9. gringo1990 13.06.2019 13:01 # gringo1990
    Bild х*йни не напишет

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