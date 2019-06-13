"Челси" рассматривает Рангника на замену Сарри
"Челси" добавил Ральфа Рангника в шорт-лист на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Как известно, Сарри уже согласился на работу в "Ювентусе", но "синие" не желают отпускать итальянского специалиста на родину без компенсации.
"Челси" уже приступил к поискам замены для Сарри, и фаворитом на эту роль считается Фрэнк Лэмпард из "Дерби". Однако лондонский клуб не закрывает двери перед другими специалистами.
По информации Bild, сейчас "Челси" обратил внимание на Рангника, который покидает должность главного тренера "РБ Лейпциг" по окончании этого сезона и вскоре должен стать директором, курирующим развитие всех клубов семейства Red Bull.
Немецкое издание утверждает, что Ральф может найти заманчивой возможность вернуться к тренерской деятельности и попробовать себя в Премьер-Лиге.
Добавим, что в сезоне 2018/19 Рангник привел "РБ Лейпциг" к третьему месту в Бундеслиге и проиграл финал Кубка Германии "Баварии". Прежде Ральф также тренировал "Шальке-04" с "Хоффенхаймом" и трудился спортивным директором в Лейпциге.
13.06.2019 13:00
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Последние комментарии:
Та не, ребята, это для вас слишкм топово, берите новичка Лэмпса. Тем более, Рангник с Мариной ТП вряд ли сможет сработаться.
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каких же отстойных манагеров сватают в этот гейклуб синий....мдёёё
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а вот и топчики подъехали
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какой рагнарек блять
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Ральф Рагнарек - всем в эпиэл устроит рагнарек
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В отличии от Сарри один трофей у него есть.
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а вот это топовый коуч
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о, второй Клопп
норм, норм
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Bild х*йни не напишет
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