Хадсон-Одои требует от "Челси" гарантий игрового времени

Вингер Калум Хадсон-Одои открыт к новому контракту с "Челси", но хочет получить гарантии игрового времени в следующем сезоне.

Напомним, в предыдущее окно Хадсон-Одои был настроен покинуть "Стэмфорд Бридж", однако его прошение о трансфере, как и все предложения "Баварии", были отклонены.



Желание Каллума уйти в январе было обусловлено дефицитом игрового времени. С тех пор ситуация в этом отношении улучшилась, но сезон был оборван для юниора травмой ахилла.



В данный момент у игрока сборной Англии остается только 12 месяцев по контракту, и этим летом Хадсон-Одои собирается обсудить свою ситуацию с "Челси".



Как сообщает Daily Mail, 18-летний вингер собирается занять жесткую позицию в переговорах — клуб должен пообещать ему, что именно он займет место покинувшего Эдена Азара в стартовом составе.



Естественно, таких гарантий "Челси" дать не сможет, пока не снимает определенность насчет главного тренера. "Синим" нужно решить вопрос с уходом Маурицио Сарри и его заменой. Пока клуб готов предложить Каллуму лишь повышенную до 100 тысяч фунтов в неделю зарплату и освобожденный Азаром 10-й номер.