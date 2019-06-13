Хадсон-Одои требует от "Челси" гарантий игрового времени
Вингер Калум Хадсон-Одои открыт к новому контракту с "Челси", но хочет получить гарантии игрового времени в следующем сезоне.
Напомним, в предыдущее окно Хадсон-Одои был настроен покинуть "Стэмфорд Бридж", однако его прошение о трансфере, как и все предложения "Баварии", были отклонены.
Желание Каллума уйти в январе было обусловлено дефицитом игрового времени. С тех пор ситуация в этом отношении улучшилась, но сезон был оборван для юниора травмой ахилла.
В данный момент у игрока сборной Англии остается только 12 месяцев по контракту, и этим летом Хадсон-Одои собирается обсудить свою ситуацию с "Челси".
Как сообщает Daily Mail, 18-летний вингер собирается занять жесткую позицию в переговорах — клуб должен пообещать ему, что именно он займет место покинувшего Эдена Азара в стартовом составе.
Естественно, таких гарантий "Челси" дать не сможет, пока не снимает определенность насчет главного тренера. "Синим" нужно решить вопрос с уходом Маурицио Сарри и его заменой. Пока клуб готов предложить Каллуму лишь повышенную до 100 тысяч фунтов в неделю зарплату и освобожденный Азаром 10-й номер.
13.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Жесть, вот это пццц. Какие гарантии если ты ещё сырой как бублик недоготовленный.
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щяс сутулый придёт и очередной сезон ора будет
как сутулую собаку будут ебать все подряд
сидел бы в своём дерби не выёбывался
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Тренера нет с кем договариваться то
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Пока что всё в Челси, включая и такие вопросы, по большому счёту упирается в одно - неспособность руководства назначить уже наконец-то нового тренера, от чего уже будет всё зависеть. А пока все вопросы стоят. Проснитесь уже.
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Может гарантировано пойти нв йух с такой позицией, тупая нигга.
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зм ему
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