Гюндоган еще обсудит с "Сити" новый контракт

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что планирует провести очередной раунд переговоров со своим клубом о новом контракте.

В концовке сезона Гюндоган предпочел свернуть переговоры о продлении сотрудничества, что было воспринято некоторыми как намек на желание игрока сборной Германии покинуть "Этихад".



Однако на самом деле Илкай по-прежнему открыт к подписанию нового контракта взамен того, что истекает уже через 12 месяцев.



"Контактировал ли я с дортмундской "Боруссией"? Будь это правдой, я бы знал об этом, но я не знаю ничего и ни с кем не разговаривал".



"Летом у нас будут переговоры с "Сити", и там станет видно. Не могу сказать, что я несчастлив в "Манчестер Сити", а поэтому я не могу сказать, что хочу уйти. Клуб надеется продлить со мной контракт", — цитирует Гюндогана Goal.