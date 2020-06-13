Гюндоган еще обсудит с "Сити" новый контракт
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что планирует провести очередной раунд переговоров со своим клубом о новом контракте.
В концовке сезона Гюндоган предпочел свернуть переговоры о продлении сотрудничества, что было воспринято некоторыми как намек на желание игрока сборной Германии покинуть "Этихад".
Однако на самом деле Илкай по-прежнему открыт к подписанию нового контракта взамен того, что истекает уже через 12 месяцев.
"Контактировал ли я с дортмундской "Боруссией"? Будь это правдой, я бы знал об этом, но я не знаю ничего и ни с кем не разговаривал".
"Летом у нас будут переговоры с "Сити", и там станет видно. Не могу сказать, что я несчастлив в "Манчестер Сити", а поэтому я не могу сказать, что хочу уйти. Клуб надеется продлить со мной контракт", — цитирует Гюндогана Goal.
13.06.2019 10:20
Просмотров: 317
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: