Гюндоган еще обсудит с "Сити" новый контракт

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что планирует провести очередной раунд переговоров со своим клубом о новом контракте.

В концовке сезона Гюндоган предпочел свернуть переговоры о продлении сотрудничества, что было воспринято некоторыми как намек на желание игрока сборной Германии покинуть "Этихад".

Однако на самом деле Илкай по-прежнему открыт к подписанию нового контракта взамен того, что истекает уже через 12 месяцев.

"Контактировал ли я с дортмундской "Боруссией"? Будь это правдой, я бы знал об этом, но я не знаю ничего и ни с кем не разговаривал".

"Летом у нас будут переговоры с "Сити", и там станет видно. Не могу сказать, что я несчастлив в "Манчестер Сити", а поэтому я не могу сказать, что хочу уйти. Клуб надеется продлить со мной контракт", — цитирует Гюндогана Goal.


Метки Гюндоган, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 10:20

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